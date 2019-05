The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2019

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US302154CB33 EXP.IMP.BK KOREA 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA USG6501MAA39 NEXTEER AUTOMOT. G. 14/21 BD02 BON USD N

CA XFRA USY39698AA65 INDIKA EN.CAP.II 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0293392105 ELM B.V. 07/UND. FLR MTN BD02 BON GBP N

CA IZ2J XFRA XS0430609296 ING BK 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA E7AG XFRA XS0996755350 UNICR.BK AUS. 13/19 MTN BD02 BON EUR N

CA AF9M XFRA XS1035755674 AGENCE FSE DEV. 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1143040936 CDBL FUND.1 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA GLJA XFRA XS1143355094 GRENKE FIN. 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1407089926 BOUBYAN TIE.1 CAP.16/UND. BD02 BON USD N

CA XFRA XS1431796215 XINYUAN REAL EST. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1505680139 WUHAN METRO GR. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1545506401 KWG GROUP HLDGS 17/22REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1567240418 XINYUAN REAL EST. 17/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1575957920 RH INTL FINANCE 17/UND. BD02 BON USD N

CA XFRA XS1583026080 GUORUI PROP. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US373334JR32 GEORGIA POWER 2040 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1610987445 HONG SENG 17/20 BD03 BON USD N

CA PNE1 XFRA DE000A2TSSY8 PNE AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA 1RI XFRA JP3974850004 RIBOMIC INC. EQ00 EQU EUR N