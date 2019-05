FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.137 EUR

PJXB XFRA BRPETRACNPR6 PETROLEO BRAS.SA PET.PFD 0.022 EUR

ORI1 XFRA BMG677491539 ORIENT OVERS. NEW DL-,10 0.069 EUR

QU4B XFRA BMG1985B1138 C C LAND HOLDINGS HD-,10 0.002 EUR

FVJ XFRA AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. 0.370 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.100 EUR

EMH1 XFRA DE000A1K0409 PFERDEWETTEN.DE AG 0.160 EUR

70B XFRA LU1789205884 B+S GROUP SA INH EO-,06 0.160 EUR

PJXC XFRA BRPETRACNOR9 PETROLEO BRAS.SA PET. 0.022 EUR

C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.099 EUR

M8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.404 EUR

1IQ XFRA SG2G52000004 FRASERS PROPERTY 0.016 EUR

65C XFRA FR0010667147 COFACE S.A. INH. EO 2 0.790 EUR

TLG XFRA DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG 0.910 EUR

R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.117 EUR

0QP XFRA CNE100001SG2 QINGDAO PORT INTL H YC 1 0.049 EUR

A90A XFRA US05367G1004 AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1 0.035 EUR

ENXB XFRA NL0006294274 EURONEXT N.V. WI EO 1,60 1.540 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.480 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.095 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.067 EUR

DAU XFRA FR0000121725 DASSAULT AVIATION INH.EO8 21.200 EUR

279 XFRA CH0019107025 APG SGA SA NAM. SF 2,60 17.760 EUR

CW1 XFRA CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC. 0.033 EUR

B9C XFRA SE0010323998 BALCO GROUP AB 0.186 EUR

0OO XFRA CA5179071017 LASSONDE INDUST.INC. A 0.398 EUR

G19 XFRA FR0004050300 GROUPE OPEN S.A. 0.420 EUR

TOCB XFRA CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. 0.323 EUR