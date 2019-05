Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE von 606 auf 665 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark gewesen und die Aussagen des Sportartikelherstellers zum zweiten Jahresviertel ermutigend, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen änderte er nichts. Das neue Kursziel begründete er mit dem nach vorne verschobenen Bewertungszeitraum./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0050 2019-05-22/07:50