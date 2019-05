Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EUR/GBP Spot +0,09% auf 0,878, davor 11 Tage im Plus (3,29% Zuwachs von 0,85 auf 0,88), Royal Dutch Shell -0,02% auf 2538,5, davor 9 Tage im Plus (6,91% Zuwachs von 2375 auf 2539), Fresenius Medical Care +0,88% auf 68,96, davor 8 Tage im Minus (-7,62% Verlust von 74 auf 68,36), Travelers Companies -0,47% auf 147,47, davor 5 Tage im Plus (3,32% Zuwachs von 143,41 auf 148,17), Rio Tinto -0,84% auf 4637, davor 5 Tage im Plus (7,06% Zuwachs von 4368 auf 4676,5), Noble Corp plc +0,93% auf 2,17, davor 5 Tage im Minus (-20,08% Verlust von 2,39 auf 1,91), Strabag -0,53% auf 28,25, davor 4 Tage im Plus (2,53% Zuwachs von 27,7 auf 28,4), Stratec Biomedical -0,46% auf 64,7, davor 4 Tage im Plus (5,01% Zuwachs von 61,9 auf 65), Mytilineos Holdings +2,4% auf 8,96, ...

