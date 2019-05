DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff kann den Börsengang der Aufzugssparte Elevator in Angriff nehmen. Der Aufsichtsrat folgte bei seiner Sitzung am Dienstag wie erwartet einstimmig der strategischen Kehrtwende des Managers, mit der er den Stahl- und Industriekonzern aus der Krise führen will. Der Vorstand erhielt den Auftrag, die Pläne jetzt konkret auszuarbeiten und mit der Umsetzung zu beginnen. Details sollen im August mit der Bekanntgabe der Drittquartalszahlen vorliegen. Ursprünglich wollte sich Thyssenkrupp aufteilen und das von starken Schwankungen geprägte Stahlgeschäft in ein Joint Venture mit Tata Steel einbringen. Nachdem dies wohl am Veto der EU-Kommission scheitern wird, warf Kerkhoff vor anderthalb Wochen auch die Spaltung über den Haufen und verkündete eine neue Strategie. Galt das lukrative Geschäft mit Aufzügen und Fahrtreppen bislang als Kern des Unternehmens, will sich Kerkhoff nun mit einem Teilverkauf über die Börse die nötigen finanziellen Spielräume für eine umfassende Restrukturierung der übrigen, meist margenschwachen Geschäftsfelder verschaffen. Die Industriegeschäfte, darunter Autokomponenten, Großanlagen oder Wälzlager, könnten dabei mehrheitlich verkauft werden, wenn dies eine Besserung verspricht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 1Q, Berlin

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis, London

10:00 DE/Daimler AG, HV, Berlin

10:00 DE/Commerzbank AG, HV, Wiesbaden

10:00 DE/Uniper SE, HV, Düsseldorf

10:00 DE/Symrise AG, HV, Holzminden

10:00 DE/Morphosys AG, HV, Planegg

10:00 DE/Zalando SE, HV, Berlin

10:00 DE/PNE AG, HV, Cuxhaven

10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV, Augsburg

10:00 DE/MAN SE, HV, München

10:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV, Würzburg

10:00 DE/Vossloh AG, HV, Düsseldorf

10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV, Hamburg

10:30 DE/Aareal Bank AG, HV, Wiesbaden

10:30 DE/Otto Group, BI-PK, Hamburg

11:00 DE/Adva Optical Networking SE, HV, Meiningen

11:00 GB/Deutsche Börse AG, Investor Day, London

11:00 DE/Medigene AG, HV, München

14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), HV, Offenburg

14:30 DE/bet-at-home.com AG, HV, Frankfurt

DIVIDENDENABSCHLAG

1&1 Drillisch 0,05 EUR Norma Group 1,10 EUR Pferdewetten.de 0,16 EUR Regenbogen AG 0,07 EUR Telefonica Deutschland 0,27 EUR TLG Immobilien 0,91 EUR Nokia 0,05 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj -US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (offenes Volumen) 11:00 SE/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Volumen von 1 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2029 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.149,00 0,03 S&P-500-Future 2.865,50 -0,02 Nikkei-225 21.280,33 0,04 Schanghai-Composite 2.905,40 -0,02 +/- Ticks Bund -Future 166,56 4 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.143,47 0,85 DAX-Future 12.166,50 1,08 XDAX 12.170,18 1,09 MDAX 25.574,51 0,36 TecDAX 2.872,44 1,18 EuroStoxx50 3.386,51 0,50 Stoxx50 3.117,89 0,38 Dow-Jones 25.877,33 0,77 S&P-500-Index 2.864,36 0,85 Nasdaq-Comp. 7.785,72 1,08 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,52 -20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Auslick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung in Europa rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Ein Ausbruch aus den jüngsten Handelsspannen ist aber nicht in Sicht: Weder gilt im DAX ein Angriff auf das Jahreshoch bei 12.436 Punkten als wahrscheinlich noch ein Fall Richtung Konsolidierungstief bei 11.844 Punkten. An der Wall Street sind die Kurse zwar deutlicher gestiegen. Die günstigen US-Vorlagen werden von den asiatischen Börsen aber kaum nachvollzogen, hier warten die Marktteilnehmer weiter auf den Fortgang des Handelsstreits. In Europa gelten die guten US-Vorlagen dagegen als mehr oder weniger eingepreist. Im Blick stehen die Notenbanken, besonders am Abend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Von der Sitzung des EZB-Rats werden keine geldpolitischen Beschlüsse erwartet. Die Unternehmensseite wird weiter von der HV-Saison geprägt. Daneben hält die Deutsche Börse in London ihren Investorentag ab.

Rückblick: Fester - Angeführt wurde der Aufschwung von den Technologieaktien, weil die USA den die Branche zuletzt stark belastenden Bann gegen Huawei offenbar lockern wollen. Der Stoxx-Branchenindex holte mit einem Plus von 1,6 Prozent gut die Hälfte der Verluste vom Vortag wieder auf. Auch die meisten anderen Branchenindizes schlossen im Plus, wenn auch nicht so stark. Eine Kurserholung um 19 Prozent gab es bei Thomas Cook. Die Aktie hatte zuletzt aber nach schwachen Quartalszahlen und einer Analystenstimme mit einem Kursziel von "Null" massiv Federn gelassen. Leicht positiv werteten die Analysten von Jefferies den Jahresauftakt von Telecom Italia. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Thyssenkrupp gewannen 4,8 Prozent und zeigten sich am Tag der Aufsichtsratssitzung weiter volatil. Das Gremium stimmte am frühen Abend der Abspaltung der Aufzugssparte zu. "Nun wird der Konglomeratsabschlag weiter ausgepreist", so ein Marktteilnehmer. Wirecard verbesserten sich um weitere 4,4 Prozent, weiter gestützt von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. "Der Bereich Zahlungsabrechnung wächst, und Wirecard läuft nun anderen Aktien wie Paypal hinterher", meinte ein Teilnehmer. Adidas legten um 2,7 Prozent zu und markierten ein Allzeithoch. Adidas, Nike und andere Anbieter in den USA sind zuletzt gemeinsam gegen die Zölle auf in China gefertigte Schuhe vorgegangen. "Nun gibt es Hoffnung, dass die Trump-Regierung auch hier erst einmal einlenkt", so ein Händler. Auf der anderen Seite fielen Deutsche Telekom um 1,1 Prozent. Das US-Justizministerium soll weiter Bedenken wegen der geplanten Fusion zwischen T-Mobile-US und Sprint haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Erholung der US-Börsen hat auch die meisten deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Dienstag noch etwas gestützt. Delivery Hero fielen allerdings auf etwa 40,30 Euro zurück, nachdem das Unternehmen den Platzierungspreis für neue Aktien auf 40,35 Euro festgesetzt hatte. Im Xetra-Handel hatte die Aktie 0,5 Prozent auf 41,13 Euro gewonnen. Daldrup & Söhne verloren 5,5 Prozent nach enttäuschenden Geschäftszahlen.

USA / WALL STREET

Fester - Die Aktien erholten sich von ihren Vortagesverlusten, weil die US-Regierung mit ihrem Bann des chinesischen Telekomausrüsters Huawei eine Übergangsfrist von 90 Tagen einräumen will. Technologiewerte gewannen daraufhin im Schnitt 1,2 Prozent. Apple erholten sich um 1,9 Prozent. Tesla (-0,2 Prozent auf 204,97 Dollar) litten erneut unter Berichten, wonach Tesla-Chef Elon Musk gewarnt hat, dass die Barmittel des Unternehmens nur noch zehn Monate reichen. Überdies belastete ein negativer Kommentar von Morgan Stanley, wonach die Aktie im ungünstigsten Fall auf 10 Dollar fallen könnte. Home Depot legten um 0,3 Prozent zu nach übertroffenen Ergebniserwartungen und einem bestätigten Ausblick. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum enttäuschte aber leicht. Mit Enttäuschung wurden die Quartalszahlen der Einzelhändler JC Penney und Kohl's aufgenommen, die Aktien fielen um 7,4 bzw. 12,4 Prozent.

US-Anleihen wurden eher verkauft. Neben der Erholung an den Aktienmärkten nannten Beobachter auch den Wirtschaftsausblick der OECD. Sie hat zwar ihre Prognose für das diesjährige Weltwirtschaftswachstum wegen des Handelsstreits gesenkt, die Prognose für das Wachstum der US-Wirtschaft und des Euroraums jedoch leicht angehoben. Damit seien Anleihen zur Absicherung gegen wirtschaftlich unruhige Zeiten weniger begehrt gewesen, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17:08 Uhr EUR/USD 1,1153 -0,1% 1,1163 1,1176 EUR/JPY 123,16 -0,2% 123,37 123,57 EUR/CHF 1,1282 -0,0% 1,1286 1,1284 EUR/GBR 0,8771 -0,1% 0,8782 0,8755 USD/JPY 110,43 -0,1% 110,52 110,56 GBP/USD 1,2713 +0,0% 1,2709 1,2766 Bitcoin BTC/USD 7.937,25 -0,68 7.991,75 7.954,75

Das Pfund machte am Nachmittag einen deutlichen Satz nach oben auf ein Tageshoch bei 1,2815 Dollar. Auslöser waren zunächst unbestätigte Berichte, dass Premierministerin May mit Mitgliedern ihrer Regierung erörtert habe, das Parlament frei über die Veranstaltung eines zweiten Brexit-Referendums abstimmen zu lassen. Der Anstieg ereignete sich unmittelbar vor einer Rede Mays, bei der sie Details eines neuen Brexit-Deals bekanntgab und - wie zuvor kolportiert - tatsächlich ein zweites Referendum in Aussicht stellte. Die Entscheidung darüber solle allerdings erst fallen, nachdem das Unterhaus dem Brexit-Abkommen zugestimmt habe. Diese Einschränkung ließ das Pfund die zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgeben. Es notierte im späten US-Handel bei etwa 1,27 Dollar. Ähnlich wie das Pfund bewegte sich der Euro zum US-Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,54 63,13 -0,9% -0,59 +32,2% Brent/ICE 71,74 72,18 -0,6% -0,44 +30,3%

Die Ölpreise zeigten sich wenig verändert. Die konjunkturellen Sorgen und damit die Möglichkeit einer Verknappung der Nachfrage stünden einer möglichen Ausweitung der Opec-Förderbeschränkung und Auswirkungen der schärferen Iran-Sanktionen gegenüber, die positiv auf die Preise wirken dürften, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 0,2 Prozent auf 62,99 Dollar, für Brent ging es um 0,3 Prozent auf 72,18 Dollar aufwärts. Im Späthandel und im asiatischen Geschäft am Mittwoch kommen die Preise zurück. Den Daten des US-Branchenverbands API vom späten Dienstag zufolge, sind in der Vorwoche die US-Ölvorräte erneut gestiegen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,62 1.274,98 -0,1% -1,36 -0,7% Silber (Spot) 14,44 14,46 -0,2% -0,02 -6,8% Platin (Spot) 811,81 816,00 -0,5% -4,19 +1,9% Kupfer-Future 2,72 2,72 -0,1% -0,00 +2,7%

Mit der wieder gestiegenen Risikofreude der Investoren und dem entschärften Huawei-Bann ging das Interesse an dem "sicheren Hafen" Gold zurück. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,2 Prozent auf 1.275 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Abstimmung über ein zweites Referendum über den EU-Austritt in Aussicht gestellt - wenn das Parlament dem Brexit-Abkommen mit der EU zustimmt. Labour-Chef Jeremy Corbyn erteilte dem umgehend eine Absage.

DEUTSCHLAND - SOZIALPOLITIK

Die SPD will Medienberichten zufolge ihre Pläne für die Grundrente für langjährig Versicherte nun doch vorwiegend aus Steuermitteln finanzieren. Das berichteten ARD und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Zwischenzeitlich war von einer Finanzierung vorwiegend aus den Sozialkassen die Rede gewesen, was auf heftige Kritik stieß. Von der Opposition kamen gemischte Reaktionen auf das neue Konzept.

GELDPOILTIK USA

Der Chef der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, sieht keinen "Weckruf", für eine Änderung der Geldpolitik. Aktuell sei die Geldpolitik leicht akkommodierend, sie unterstütze damit das Ziel, im Laufe der Zeit zurück zum Inflationsziel der Fed von 2 Prozent zu kommen.

HANDELSSTREIT USA/CHINA

Adidas, Nike und Puma haben zusammen mit anderen Schuhherstellern vor den Konsequenzen der neuen Zollpläne von US-Präsident Donald Trump gewarnt. Der vorgeschlagene zusätzliche Zoll von 25 Prozent auf Schuhe "wäre katastrophal für unsere Kunden, unsere Unternehmen und die amerikanische Wirtschaft im allgemeinen", heißt es in einem gemeinsamen Schreiben der Hersteller.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im Kern im März um 3,8 Prozent zum Vormonat gestiegen. Experten hatten unveränderte Aufträge erwartet. Derweil sanken die Exporte im April im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, stärker als mit 1,8 Prozent geschätzt.

ÖLVORRATE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 8,6 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,4 Millionen Barrel nach plus 0,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,4 Millionen.

SYRIEN

Die USA haben nach eigenen Angaben "Hinweise" auf einen möglichen neuen Chemiewaffen-Angriff der Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

UKRAINE

Ukraines neuer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für den 21. Juli vorgezogene Parlamentswahlen angesetzt. Unterdessen warnte Moskau Selenskyj davor, die USA um eine Ausweitung ihrer Sanktionen gegen Russland zu bitten.

5G-AUKTION DEUTSCHLAND

Bis zur 385. Runde erhöhte sich das Gebotsvolumen insgesamt um rund 25 Millionen auf 5,951 Milliarden Euro.

DELIVERY HERO

hat die Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Der Platzierungspreis wurde auf 40,35 Euro festgelegt. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen eines bestehenden Aktienoptionsprogramms.

SLEEPZ

Die Geschäftsführung der Sam Stil-Art-Möbel GmbH, an der Sleepz eine Beteiligung von 75,1 Prozent hält, hat einen Insolvenzantrag aufgrund von Zahlungsunfähigkeit gestellt. Ein weiterer Finanzierungsbedarf der Tochter werde von der AG nicht gedeckt, teilte Sleepz mit

