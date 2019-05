Allerdings muss kurzfristig auch mit einem Rückläufer an mindestens 40 Euro gerechnet werden, ehe die Zalando-Aktie in den zu favorisierenden Kaufbereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement zurückfällt. Dieses und das 38,2 % Fibo bei aktuell 29,47 Euro sind potenzielle Trendwendestellen, sodass die seit Ende letzten Jahres aufgenommene Rallye weiter fortgesetzt werden dürfte. Für sehr kurzfristig orientierte Anleger bietet sich aus aktuellem Blickwinkel sogar ein Short-Szenario an, in diesem Fall wird jedoch gegen den Haupttrend gehandelt! Eine Korrekturausdehnung ist aber ebenfalls stark anzunehmen.

38,2 vs. 61,8 % Fibo

Gelingt es Zalando im Bereich von 35 Euro und somit den gleitenden ...

