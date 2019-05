Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Exporte Japans sind wegen einer schwächeren Nachfrage aus China im April den fünften Monaten in Folge gesunken. Die Ausfuhren gaben um 2,4 Prozent im Jahresvergleich nach. Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 1,8 Prozent erwartet. Die Ausfuhren nach China, Japans wichtigstem Handelspartner, sanken um über 6 Prozent. In der Summe brach der japanische Handelsüberschüss im April um 90 Prozent auf 60 Milliarden Yen oder umgerechnet rund 487 Millionen Euro ein. Die Exporte nach Europa sanken um rund 3 Prozent. Dagegen kletterten die Ausfuhren in die USA, vor allem wegen einer starken Nachfrage nach japanischen Autos, um 10 Prozent. Der Handelsüberschuss Japans mit den USA vergrößerte sich somit um rund 18 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 30. April/1. Mai

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.864,50 -0,06% Nikkei-225 21.301,78 +0,14% Hang-Seng-Index 27.708,47 +0,19% Kospi 2.066,64 +0,26% Shanghai-Composite 2.891,83 -0,49% S&P/ASX 200 6.508,20 +0,12%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kleine Gewinne - Die Anleger agieren abwartend mangels frischer Impulse. Dies betrifft vor allem den ungelösten Streit um Handelsfragen zwischen den USA und China. Am Vortag hatte es etwas Erleichterung gegeben, weil US-Präsident Donald Trump zeitlich befristete Ausnahmen beim Huawei-Bann einräumt. In Japan könnten bei der gut behaupteten Tendenz auch schwache Exporte eine Rolle spielen. Sie sind im April den fünften Monat in Folge gesunken und zwar stärker als gedacht. Dagegen legten die Maschinenbauaufträge im Kern gegenüber dem Vormonat zu. Flankenschutz erhält der Aktienmarkt vom Yen, der zum Vortag abwertet. In Schanghai sind Aktien aus dem Bereich Seltene Erden gesucht vor dem Hintergrund der Spekulation, dass Seltene Erden im Handelsstreit von China als Druckmittel eingesetzt werden könnten. In Sydney steigt der Seltene-Erden-Wert Lynas um weitere 5 Prozent, was den Wochengewinn auf 19 Prozent und den Jahresgewinn auf 50 Prozent anschwellen lässt. Lynas ist der einzige nicht-chinesische Konkurrent in der Branche.

US-NACHBÖRSE

Toll Brothers verloren 3,4 Prozent. Zwar lasen sich die Zahlen des Luxushausbauers zum zweiten Quartal gut und der Umsatz übertraf klar die Erwartungen. Doch zeigten sich die Anleger über den Ausblick auf das dritte Quartal enttäuscht. Noch kräftiger erwischte es Nordstrom, die um 9,3 Prozent absackten. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz des Einzelhändlers fielen gegenüber dem Vorjahr und verfehlten recht deutlich die Prognosen der Analysten. Die Aktie des Einzelhändlers Urban Outfitters zeigte sich nach Zahlen äußerst volatil und lag zuletzt deutlich im Minus. Die Zahlen zum ersten Quartal übertrafen die Erwartungen, aber die Anleger stießen sich daran, dass das Unternehmen im laufenden Quartal ein schwieriges Verkaufsumfeld sieht. Die Aktie verlor 6,2 Prozent. Um 19,5 Prozent stürzte die Aktie des Hardware-Unternehmens Pure Storage ab. Hier lasteten sowohl der höher als erwartete Verlust als auch die Senkung des Jahresausblicks für den Umsatz und für die Margen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.877,33 0,77 197,43 10,93 S&P-500 2.864,36 0,85 24,13 14,26 Nasdaq-Comp. 7.785,72 1,08 83,35 17,34 Nasdaq-100 7.451,02 1,01 74,32 17,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 727 Mio 755 Mio Gewinner 2.320 973 Verlierer 607 1.919 Unverändert 100 119

Fester - Die Aktien erholten sich von ihren Vortagesverlusten, weil die US-Regierung mit ihrem Bann des chinesischen Telekomausrüsters Huawei eine Übergangsfrist von 90 Tagen einräumen will. Technologiewerte gewannen im Schnitt 1,2 Prozent. Apple erholten sich um 1,9 Prozent. Tesla (-0,2 Prozent auf 204,97 Dollar) litten erneut unter Berichten, wonach Tesla-Chef Elon Musk gewarnt hat, dass die Barmittel des Unternehmens nur noch zehn Monate reichen. Überdies belastete ein negativer Kommentar von Morgan Stanley, wonach die Aktie im ungünstigsten Fall auf 10 Dollar fallen könnte. Home Depot legten um 0,3 Prozent zu nach übertroffenen Ergebniserwartungen und einem bestätigten Ausblick. Das flächenbereinigte Umsatzwachstum enttäuschte aber leicht. Mit Enttäuschung wurden die Quartalszahlen der Einzelhändler JC Penney und Kohl's aufgenommen, die Aktien fielen um 7,4 bzw. 12,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,25 2,5 2,22 104,7 5 Jahre 2,23 2,0 2,21 30,4 7 Jahre 2,32 1,1 2,31 7,1 10 Jahre 2,43 0,9 2,42 -1,9 30 Jahre 2,85 0,9 2,84 -22,2

US-Anleihen wurden eher verkauft. Neben der Erholung an den Aktienmärkten nannten Beobachter auch den Wirtschaftsausblick der OECD. Sie hat zwar ihre Prognose für das diesjährige Weltwirtschaftswachstum wegen des Handelsstreits gesenkt, die Prognose für das Wachstum der US-Wirtschaft und des Euroraums jedoch leicht angehoben. Damit seien Anleihen zur Absicherung gegen wirtschaftlich unruhige Zeiten weniger begehrt gewesen, hieß es.

DEVISEN

Das Pfund machte am Nachmittag einen deutlichen Satz nach oben auf ein Tageshoch bei 1,2815 Dollar. Auslöser waren zunächst unbestätigte Berichte, dass Premierministerin May mit Mitgliedern ihrer Regierung erörtert habe, das Parlament frei über die Veranstaltung eines zweiten Brexit-Referendums abstimmen zu lassen. Der Anstieg ereignete sich unmittelbar vor einer Rede Mays, bei der sie Details eines neuen Brexit-Deals bekanntgab und - wie zuvor kolportiert - tatsächlich ein zweites Referendum in Aussicht stellte. Die Entscheidung darüber solle allerdings erst fallen, nachdem das Unterhaus dem Brexit-Abkommen zugestimmt habe. Diese Einschränkung ließ das Pfund die zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgeben. Es notierte im späten US-Handel bei etwa 1,27 Dollar. Ähnlich wie das Pfund bewegte sich der Euro zum US-Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

Die Ölpreise zeigten sich wenig verändert. Die konjunkturellen Sorgen und damit die Möglichkeit einer Verknappung der Nachfrage stünden einer möglichen Ausweitung der Opec-Förderbeschränkung und Auswirkungen der schärferen Iran-Sanktionen gegenüber, die positiv auf die Preise wirken dürften, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 0,2 Prozent auf 62,99 Dollar, für Brent ging es um 0,3 Prozent auf 72,18 Dollar aufwärts. Im Späthandel und im asiatischen Geschäft am Mittwoch kommen die Preise zurück. Den Daten des US-Branchenverbands API vom späten Dienstag zufolge, sind in der Vorwoche die US-Ölvorräte erneut gestiegen.

METALLE

Mit der wieder gestiegenen Risikofreude der Investoren und dem entschärften Huawei-Bann ging das Interesse an dem "sicheren Hafen" Gold zurück. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,2 Prozent auf 1.275 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

INDONESIEN

Bei Protesten von Regierungsgegnern ist es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. In der Hauptstadt Jakarta versammelten sich am Mittwoch mehrere tausend Menschen, um gegen die Wiederwahl von Präsident Joko Widodo zu demonstrieren.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 8,6 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,4 Millionen Barrel nach plus 0,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,4 Millionen.

SYRIEN

Die USA haben nach eigenen Angaben "Hinweise" auf einen möglichen neuen Chemiewaffen-Angriff der Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. In einer Erklärung des US-Außenministeriums ist die Rede von einer "mutmaßlichen Chlorgas-Attacke im Nordwesten Syriens am Morgen des 19. Mai."

USA - INNENPOLITIK

Bei den Ermittlungen des US-Repräsentantenhauses zu einer möglichen Justizbehinderung durch US-Präsident Donald Trump drohen die Demokraten mit rechtlichen Schritten gegen seinen früheren Rechtsberater. Don McGahn war am Dienstag zu seiner Befragung vor dem Justizausschuss trotz Vorladung nicht erschienen.

USA/IRAN/IRAK

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran will der Irak in naher Zukunft Delegationen in beide Hauptstädte schicken. Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi teilte mit, sein Land wolle so auf eine Deeskalation hinwirken.

