Die US-Investmentbank Goldman Sachs hält weiterhin große Stücke auf Puma SE . Analyst Richard Edwards hob das das Kursziel von 606 auf 665 Euro an, da er die Aktien nun auf Basis der Schätzungen für 2021. Damit sieht Edwards mittelfristig noch rund ein Fünftel Luft nach oben und bestätigte seine Kaufempfehlung.

Doch nicht nur das. Gründe für die grundsätzlich positive Einschätzung sind auch das laut dem Experten starke erste Quartal und die zuversichtlichen Aussagen des Sportartikelherstellers zum zweiten Jahresviertel. Das Unternehmen wird laut Edwards auch künftig Marktanteile gewinnen, wobei die Region Asien-Pazifik der Wachstumstreiber sei. Zudem rechnet der Analyst mit steigenden Gewinnmargen.

Und nicht zuletzt ist der Konzern aus Franken auch relativ gut gegen einen Handelskrieg zwischen den USA und China gewappnet, erklärte der Analyst. Von den geschätzten 25 Prozent des Umsatzes, die auf die USA entfielen, stammten vermutlich gerade einmal rund sechs Prozent aus chinesischen Quellen. Das würde die Belastungen höherer US-Zölle auf Sportbekleidung aus China dämpfen./mf/ag/mis

