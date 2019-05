Die weitgehend trendlose Schaukel-Zeit am deutschen Aktienmarkt hält an. Nach der Erholung vom Vortag zeichnet sich zur Wochenmitte ein etwas leichterer Start ab: Vor Xetra-Handelsstart wurde der Dax -0,02% 0,1 Prozent niedriger bei 12.134 Punkten taxiert. Dank leichter Entspannung im Handelskonflikt konnte sich der Leitindex tags zuvor wieder deutlich vom Verlaufstief am Montag bei 11.993 Punkten ...

