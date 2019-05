BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat ihre Ablehnung gegenüber der von der SPD geplanten Finanzierung der Grundrente bekräftigt. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kritisierte das Finanzierungskonzept als "Luftbuchung". Die SPD habe mit dem Verzicht auf die Bedürftigkeitsprüfung ein Grundrentenkonzept entworfen, das nicht im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei. "Es ist weder finanziert, noch ist diese Rente gerecht", sagte Ziemiak im ZDF-Morgenmagazin. "Wir wollen denen helfen, die bedürftig sind, die von Armut bedroht sind und nicht pauschal allen."

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird seine Finanzierungspläne zur Grundrente am Mittwoch um 11.00 Uhr vorstellen. So will die SPD ab 2021 die geplante Grundrente für Menschen mit geringen Einkommen nach 35 Jahren Arbeit, Kindererziehung oder Angehörigenpflege vorwiegend aus Steuermitteln finanzieren. Danach soll die einst von der schwarz-gelben Koalition eingeführte Mehrwertsteuerermäßigung für Hotelübernachtungen abgeschafft werden. Auch sollen Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer verwendet werden. Diese ist allerdings auf europäischer Ebene noch nicht beschlossen. Rückgriffe auf Einnahmen aus der Rentenversicherung sind nicht vorgesehen.

Nach Angaben der Rentenversicherung könnten rund 3 Millionen Rentner von solch einer Grundrente profitieren. Die Union will anders als die SPD nur denen helfen, die bedürftig sind und keine zusätzlichen Einkommen haben. Laut Ziemiak hat der SPD-Vorschlag vorwiegend Wahlkampfgründe. Nach der Bremer Bürgerschaftswahl und den Europawahlen am Sonntag sehe die Welt wieder anders aus, sagte Ziemiak.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2019 02:49 ET (06:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.