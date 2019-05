Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die in den vergangenen Jahren stützende Angebots- und Nachfragesituation am Kalimarkt dürfte sich nach und nach verschlechtern, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe daher in diesem und im kommenden Jahr ein erhöhtes Risiko, dass die Preisentwicklung moderater ausfällt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 01:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 01:08 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-05-22/09:25

ISIN: DE000KSAG888