Mit einer neuen Struktur und mehr Selbstständigkeit in den einzelnen Sparten will sich der Autobauer Daimler flexibler aufstellen und für den Wandel in der Branche wappnen.Daimler hat anlässlich der Hauptversammlung außerdem die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt. Ziel sei es, wie geplant im Geschäft mit Premiumautos den Margenkorridor von 8 bis 10 Prozent bis 2021 wieder zu erreichen.Im laufenden Geschäftsjahr sollen Verkäufe und Umsatz leicht zulegen. Auch beim operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...