SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Finanzierungspläne seiner Partei zur Grundrente verteidigt. "CDU und CSU haben die letzten Wochen wild spekuliert und kein gutes Haar an der Grundrente gelassen", sagte Klingbeil am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt liegt ein gutes und solides Finanzierungskonzept vor, das, wie vehement gefordert, auf den Griff in die Rentenkassen verzichtet, und wieder ist die Union nicht zufrieden. Dieses ständige Schlechtreden ärgert mich." Klingbeil betonte: "Wir sollten nicht an der ungerechten Mövenpick-Steuer festhalten, sondern über drei Millionen Menschen ein besseres Leben im Alter ermöglichen. Ich bin gespannt, wie die Union ihre Anti-Haltung und ihre soziale Kälte den Rentnern erklären will."

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will seinen Gesetzentwurf am Mittwoch in Berlin vorstellen. Um die Milliardenkosten zu decken, rechnet die SPD unter anderem mit Einnahmen aus der europäischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr - die es bisher aber noch gar nicht gibt. Weitere 700 Millionen Euro soll die Rückabwicklung der sogenannten Mövenpick-Steuer bringen. Darunter versteht man das von der schwarz-gelben Bundesregierung 2009 beschlossene Steuerprivileg für Hoteliers. Unionspolitiker wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak lehnen die Pläne entschieden ab. Sie unterstellten der SPD ein "Wahlkampfmanöver" und "Luftbuchungen".

Der Chef der IG Metall, Jörg Hofmann, nannte die Grundrente ein "Gebot der Gerechtigkeit". Er betonte: "Wir wünschen uns allerdings eine vollständige Steuerfinanzierung."/seb/DP/mis

AXC0078 2019-05-22/09:40