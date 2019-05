FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hat anlässlich der Hauptversammlung die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt und gleichzeitig die Notwendigkeit für Kostensenkungen betont. "Alles steht auf dem Prüfstand: fixe und variable Kosten, Sach- und Personalkosten, Investitionsvorhaben, die Wertschöpfungstiefe und die Produktpalette", sagte der scheidende Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche laut Mitteilung. Ziel sei es, wie geplant im Geschäft mit Premiumautos den Margenkorridor von 8 bis 10 Prozent bis 2021 wieder zu erreichen.

Im laufenden Geschäftsjahr sollen Verkäufe und Umsatz leicht zulegen. Auch beim operativen Ergebnis (EBIT) rechnet der Konzern mit einem leichten Zuwachs. Nach dem Gewinneinbruch im ersten Quartal setzen die Stuttgarter wie viele Wettbewerber auf eine Erholung der Nachfrage und ein starkes zweites Halbjahr.

"Unser Start in 2019 ist verhalten ausgefallen. Das hatten wir erwartet, aber das macht es nicht besser", sagte Zetsche. "Insbesondere mit dem aktuellen Profitabilitätsniveau können und wollen wir nicht zufrieden sein." Im ersten Quartal sank die Marge im Geschäft mit Premiumfahrzeugen auf 6,1 Prozent von 9,0 Prozent im Vorjahr.

Zusätzlich zu dem schwierigen Umfeld spüre Daimler finanziell den kostspieligen Umbau des Konzerns. In den vergangenen fünf Jahren seien die Investitionen um mehr als 50 Prozent gestiegen, bei Mercedes-Benz Cars hätten sich die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sogar nahezu verdoppelt. Die Kosten für neue Technologien im Auto müssten begrenzt werden.

Mit der Hauptversammlung an diesem Mittwoch übergibt Zetsche sein Amt an Ola Källenius. Auf den Schweden, der bisher die Konzernforschung verantwortete, kommen schwierige Aufgaben zu. Källenius muss beim Sparprogramm den Schulterschluss mit dem Betriebsrat suchen, zudem muss er den Umbruch von traditionellen Verbrennern zu alternativen Antrieben forcieren. Hinzu kommt, dass Erzrivale BMW mit einer neuen Modellpalette angreift und Daimler die Krone im Premiumsegment abnehmen will.

