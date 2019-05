BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat der Bundesregierung vorgeworfen, beim Kohleausstieg ihre Milliardenunterstützung für betroffene Regionen auf den Weg zu bringen, ohne den Kohleausstieg selbst beschlossen zu haben. "Die Bundesregierung zäumt das Pferd von hinten auf. Natürlich müssen die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen unterstützt werden, aber jetzt schnürt sie ein Finanzpaket, ohne den Kohleausstieg auf den Weg zu bringen", sagte Hofreiter der Rheinischen Post.

"Die Bundesregierung muss mit gleicher Entschlossenheit den Kohleausstieg anschieben und ein Ausstiegsgesetz noch vor der Sommerpause beschließen", forderte Hofreiter. Es brauche eine Gesamtstrategie für die Umsetzung der Kohlekommissionsbeschlüsse. "Es drohen Haushaltsmittel in wahllosen und zusammenhanglosen Projekten verpulvert zu werden", so der Grünen-Politiker.

Das Bundeskabinett will am Mittwoch finanzielle Unterstützung für vom Kohleausstieg betroffene Regionen beschließen. Mit bis zu 40 Milliarden Euro Hilfen vom Bund soll in den nächsten 20 Jahren Wertschöpfungs- und Beschäftigungsverluste durch den vorzeitigen Kohleausstieg kompensiert werden.

Ende Januar hatte die Kohlekommission beschlossen, dass Deutschland bis 2038 schrittweise alle Kohlekraftwerke abschalten soll. Damit verstärkt Deutschland seine Klimaschutzaktivitäten, um wie geplant bis 2050 nahezu frei vom Ausstoß an Kohlendioxid zu sein.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2019 03:23 ET (07:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.