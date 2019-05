Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditerückgänge an den führenden Rentenmärkten wurden in den letzten Monaten vor allem mit der politischen Verunsicherung verknüpft, die die konjunkturellen Perspektiven trübt, so die Analysten der Helaba.Die Datenveröffentlichungen hätten demgegenüber überzeugt und teilweise sogar positiv überrascht. Die Inflationserwartungen in den USA seien zuletzt zwar schwächer ausgeprägt gewesen, hätten sich aber per saldo erhöht. So habe die 5J/5J-Inflationserwartung nach Berechnungsmethode der FED ein zyklisches Tief bei 1,73% zu Beginn des Jahres markiert und liege aktuell bei knapp unter 2%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...