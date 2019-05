In der abgelaufenen charttechnischen Besprechung vom 16. Mai 2019: "Wirecard: Langsam aber sicher wird's" wurde auf eine bullische Auflösung eines symmetrischen Keils hingewiesen, die auch wenig später wie erwartet erfolgte. Der heutige Vorstoß bis ganz nahe an die federführende Abwärtstrendlinie um 155,00 Euro dürfte jedoch kurzzeitig ausgebremst werden, ein direkter Ausbruch darüber wird nicht ohne Gegenwehr von Verkäufern ablaufen können. An dieser Stelle sollen jetzt keine Short-Gedanken implantiert, sondern auf einen bevorstehenden Pullback hingewiesen werden. Dieser wäre andersherum bestens für einen Long-Einstieg auf einem tieferen Kursniveau geeignet.

Ein Grundstein ist gelegt

Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...