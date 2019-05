Nach der Union haben auch die Arbeitgeber das Finanzierungskonzept der SPD zur Grundrente scharf kritisiert. "Eine Grundrente geht nicht ohne Grundrechenarten", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, am Mittwoch in Berlin. Das Konzept sei nicht nur ungerecht, sondern auch nicht finanzierbar und daher unsolide. "Es kann nicht gerecht sein, dass jemand, der die Hälfte an Beiträgen gezahlt hat, dann genau so viel bekommen kann wie jemand, der das Doppelte eingezahlt hat."

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will seinen Gesetzentwurf am Mittwoch in Berlin vorstellen. Er sieht vor, dass der ab 2021 geplante Rentenzuschlag für langjährige Geringverdiener vorwiegend aus Steuermitteln finanziert wird, auf den umstrittenen Griff in die Rücklage der Rentenkasse will Heil verzichten. Aber auch die von der Union geforderte Bedürftigkeitsprüfung soll es nicht geben.

Kampeter sprach von einem Schnellschuss vor der Europawahl. "Das Gebot der Stunde muss doch sein: An Adam Riese denken, Taschenrechner einschalten und finanziell tragfähige, in die Zukunft gerichtete Ideen entwickeln."

Um die Milliardenkosten zu decken, rechnet die SPD unter anderem mit Einnahmen aus der europäischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr - die es bisher aber noch gar nicht gibt. Weitere 700 Millionen Euro soll die Rückabwicklung der sogenannten Mövenpick-Steuer bringen. Darunter versteht man das von der schwarz-gelben Bundesregierung 2009 beschlossene Steuerprivileg für Hoteliers. Unionspolitiker lehnen die Pläne entschieden ab./hoe/DP/fba

AXC0108 2019-05-22/10:47