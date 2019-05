Auf Einkaufstour zeigte sich zuletzt Evotec. Bekanntlich teilte das Unternehmen diese Woche mit, eine Vereinbarung zum Kauf der "Just Biotherapeutics, Inc." (kurz "Just.Bio") unterzeichnet zu haben. Das soll dann die Kleinigkeit von bis zu 90 Mio. Dollar kosten - und zwar "inklusive einer leistungsbasierten, über drei Jahre laufenden Earn-Out-Komponente". Wer oder was ist denn Just.Bio? Dazu teilte Evotec mit, dass es sich um ein 2014/2015 gegründetes Unternehmen mit ca. 90 Mitarbeitern in Seattle ...

