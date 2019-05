Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ado Properties nach Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Es seien viel höhere Investitionen notwendig, damit das Immobilienunternehmen sein angepeiltes Mietwachstum erreichen kann, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kritisch sieht er auch, dass die Strategie des Unternehmens angesichts des Stühlerückens im Verwaltungsrat nur schwer durchschaubar sei./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 03:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 03:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-05-22/10:59

ISIN: LU1250154413