Die Gen Z ist fest in der heutigen Studentenschaft verankert und

auf bestem Weg Richtung Arbeitsmarkt. Folgen sie in Sachen

Erwartungen und Wünschen den Millennials oder schlagen sie gar neue

Wege ein? Die neuesten Daten des Universum Studenten Ranking 2019

lassen durchaus auf mögliche Gegensätze zwischen den jungen

Generationen schliessen.



2019 gaben rund 12'500 Studenten aus verschiedenen

Studienrichtungen erneut Auskunft zu ihren Wünschen, Bedürfnissen und

Vorstellungen bezüglich ihrer beruflichen Zukunft sowie welche Firmen

sie als idealen Arbeitgeber in Betracht ziehen. Überraschend war

dabei insbesondere eine angedeutete Kluft zwischen Gen Z und

Millennials.



Im Jahr 2025 werden vier Generationen gleichzeitig zum

Vollzeitpensum im Arbeitsmarkt tätig sein. Dies bringt nicht nur für

die berufseinsteigende Generation, die Gen Z, so manche Hürden mit

sich, sondern auch für die Babyboomer und die Gen X. Besonders weil

letztere sich entsprechend in Führungspositionen von Gen Z und

Millennial Teams finden. Dass es durchaus komplexer ist, erfolgreich

ein Team mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und beruflichen

Bedürfnissen zu führen, versteht sich wohl von selbst. Wie Universums

neueste Erkenntnisse zeigen, kommen nun noch signifikante

Tendenzunterschiede zwischen den jüngeren Generationen hinzu.



Industrieübergreifend bleibt der Wunsch nach Work-Life Balance das

höchste Karriereziel beider Generationen, allerdings schenkt

prozentual gesehen die Gen Z diesem sehr viel weniger Gewicht.

Besonders gross ist der Unterschied bei IT Studenten. Während 64% der

Millennials den Einklang zwischen Berufs- und Privatleben als

höchstes Ziel anstreben, sind es bei der Gen Z nur gerade 50%.

Wirtschaftsstudenten der Gen Z geben als oberstes Karriereziel an in

eine Führungsposition gelangen zu wollen (Gen Z 51%, Millennials

45%), während bei den Millennial Wirtschaftlern Work-Life Balance

bereits seit 2018 als oberste Priorität bestehen bleibt (Gen Z 42%,

Millennials 53%). 39% der Millennial- Wirtschaftsstudenten möchten

auch gerne einen Arbeitsplatz wo Work-Life Balance aktiv gefördert

wird. Jene der Gen Z geben hingegen an, dass es für sie bedeutend

weniger wichtig ist, in einem Umfeld zu arbeiten in dem man dazu

ermutigt wird, nur 27%. Bei der Frage danach was im zukünftigen Beruf

als am Wichtigsten gesehen wird, liegt ein hohes zukünftiges

Einkommen für die Wirtschaftler der Gen Z mit 53% an erster Stelle

(Millennials 45%, nur am 5. wichtigsten). Wirtschaftsstudenten bei

den Millennials erhoffen sich dabei eher finanzelle Unterstützung bei

ihrer beruflichen Entwicklung (39% vs. 30%). Die Aussicht auf einen

hohen Lohn zieht sich über mehrere Studienrichtungen hinaus, auch IT-

und Ingenieurstudenten erhoffen sich durch ihren zukünftigen

Arbeitgeber finanziell gut gepolstert zu sein. Zudem scheint der

Markterfolg des zukünftigen Arbeitgebers für IT Studenten der Gen Z

durchaus eine Rolle zu spielen (28%), nur knapp 20% der Millennials

sehen diesen als wichtig.



Als mögliche Erklärungen für diese spannenden Tendenzen der

jüngsten Generation im Arbeitsmarkt sind diverse Ansätze als

Erklärung möglich: das allmähliche Dämmern, dass die Zeiten von

überproportionalen Löhnen vorbei sind, die Tatsache, dass Ressourcen

begrenzt sind oder die schleichende Angst davor, dass die rapiden

technologischen Fortschritte uns die Jobs streitig machen. Frühere

Erkenntnisse Universums stellten bereits die Weichen hierfür: Beim

Betrachten aller Generationen fürchten sich Studenten der Gen Z am

meisten (knapp 50%) davor im Job eine zu schlechte Leistung zu

erbringen, während sie sich im selben Vergleich am wenigsten davor

fürchtet (nur 26%) zu viel zu arbeiten. Bei Millennials waren dies

entsprechend 42% und 36%. Die neuesten Erkenntnisse zeigen zudem

auch, dass die Gen Z sich grösstenteils mehr Gedanken darüber macht

ob und wie ihre Arbeit vom Arbeitgeber denn anerkannt wird.



Interessant ist auch wie sich die Verschiebung von Vorstellungen

der eigenen professionellen Zukunft zwischen den Generationen bei der

Einschätzung von idealen Arbeitgebern widerspiegelt. Besonders bei

Banken und Luxusmarken gehen die Meinungen für Wirtschaftsstudenten

der beiden Generationen auseinander. Unter den 10 Firmen mit der

grössten prozentualen Diskrepanz befinden sich gleich fünf Banken

sowie LVMH und Rolex.



Zusammenfassend lässt sich daraus ziehen, dass sich Arbeitgeber

auf den ständigen Wandel, sei dies technologie-, wirtschafts- oder

generationsbedingt, einstellen und sich auf die damit einhergehenden

Bedürfnisse und Erwartungen anpassen müssen.



Studenten Ranking - Die attraktivsten Arbeitgeber der Schweiz 2019



Für Business Studenten bleiben Google und UBS beständig auf den

obersten zwei Plätzen. Auf Platz 3 positioniert sich mit der Credit

Suisse dieses Jahr eine weitere Bank und Rolex ist seit 2018 vier

Plätze gestiegen und 2019 nun auf Platz 4. In den Bereichen

Ingenieurwissenschaften sowie in IT bleiben 2019 die Plätze stabil,

jeweils allen voran ABB und Google. Die Bundesverwaltung verteidigt

weiterhin stabil zwei top Plätze - die Nummer 1 für Studenten der

Rechtswissenschaft und die Nummer 2 für die Sozialwissenschaftler.

Als Neueinsteiger auf dem 1. Platz bei den Sozialwissenschaftlern ist

die UNO zu nennen. Dabei wurde das IKRK auf Platz 3 verdrängt und

auch Google und die Stadt Zürich haben entsprechend einen Rang

verloren.



UNIVERSUM - Pionier in Employer Branding



Universum ist ein unabhängiges Marktforschungs- und

Beratungsunternehmen und der globale Spezialist für Employer

Branding. Seit über 30 Jahren unterstützt Universum Unternehmen

dabei, ihre Arbeitgebermarke nachhaltig zu stärken und die richtigen

Talente anzuziehen und zu binden. Über 2'000 Arbeitgeber nutzen das

Angebot von Universum, bestehend aus Research, strategischer Beratung

und Kommunikationslösungen. 2019 hat Universum in weltweit 60 Märkten

über 1 Million Studierende und Professionals zu ihren Präferenzen

bei potenziellen Arbeitgebern, ihren Karrierevorstellungen und ihren

Kommunikationsvorlieben befragt. In der Schweiz nahmen rund 12'500

Studenten an der Umfrage teil. Dies macht Universum Research zur

grössten Employer Branding Studie - weltweit und in der Schweiz.



