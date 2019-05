Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einem Treffen mit Unternehmensvertretern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Kurzfristig dürfte der Autokonzern von der Einführung neuer Modelle profitieren, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fraglich sei aber, ob es dem Unternehmen gelingen werde, auch Elektrofahrzeuge herzustellen, die zu den Klassenbesten gehören und dabei in den Margenkorridor von 8 bis 10 Prozent zurückzukehren./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 00:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-05-22/11:24

ISIN: DE0005190003