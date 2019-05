BERLIN (Dow Jones)--Der SPD droht laut einer Umfrage am Sonntag bei der Bürgerschaftswahl in Bremen eine bittere Niederlage. Eine Umfrage des Forschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung sieht die regierende SPD bei lediglich 23 Prozent, während die Union bei 28 Prozent landete.

Für die Grünen entschieden sich 18 Prozent der Befragten, für die Linken 11 Prozent und je 6 Prozent wollten die AfD und die FDP wählen.

Seit 1945 wird die Freie Hansestadt ununterbrochen von der SPD regiert. Ein Verlust der sozialdemokratischen Hochburg an einen Politikneuling aus der Union hätte trotz der geringen Größe des Bundeslandes eine hohe symbolische Bedeutung für die Bundespolitik.

Am Sonntag findet in Deutschland auch die Europawahl statt. Danach wird es zu einer Kabinettsumbildung kommen, denn die Spitzenkandidatin der SPD, Bundesjustizministerin Katarina Barley, will am Sonntag ihren Posten räumen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2019 05:01 ET (09:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.