Auf das Licht sind sie bei Opel immer besonders stolz. "Wir werden in den neuen Corsa adaptives, blendfreies Voll-LED-Licht bringen", strahlt Chefentwickler Thomas Wanke. Also wird beim Corsa F schon mal für gute Sicht bei Dunkelheit gesorgt sein. Allerdings helfen die besten Scheinwerfer nichts, we ...

Den vollständigen Artikel lesen ...