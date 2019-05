Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler nach jüngsten Daten zu Erstabschlüssen von Autoversicherungen in China auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Diese Daten ließen recht präzise auf die Autoverkäufe im Reich der Mitte schließen, schrieb Analyst Robin Zhu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während sich der Markt für Premium-Fahrzeuge weiter überdurchschnittlich entwickle, seien die Trends für den Massenmarkt wesentlich schwächer. Insgesamt bleibe der europäische Autosektor unter Druck./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 20:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-05-22/11:39

ISIN: DE0007100000