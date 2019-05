++ FOMC-Sitzungsprotokoll könnte mehr Details zur Geldpolitik liefern ++ DoE-Bericht zu Rohöl-Lagerbeständen ++ Mehrere Unternehmensberichte deutscher Unternehmen ++14:30 Uhr | Kanada | Einzelhandelsumsätze: Wir haben in diesem Monat noch keinen klaren Trend beim USDCAD gesehen. Denken Sie daran, dass die kanadische Geldpolitik stark von dem abhängt, was in den USA passiert. Die gestiegenen Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA (Ansicht scheint nicht von der Fed selbst geteilt zu werden) haben daher auch den CAD belastet. Starke makroökonomische Daten sind notwendig, um die BoC davon zu überzeugen, ihren monetären Straffungsprozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...