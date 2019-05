APA ots news: FMA veranstaltet Konferenz der Gruppe der Bankenaufseher aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa

26 Behörden der Region diskutieren über Digitalisierung und

Geldwäscheprävention

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) ist am 22.

und 23. Mai Gastgeberin der XXXII Jahreskonferenz der "Group of

Banking Supervisors from Central and Eastern Europe (BSCEE)" in Wien.

Dazu werden 26 Bankenaufsichtsbehörden aus der CESEE-Region, also den

Staaten Zentral-, Ost-, und Südosteuropas, aktuelle Themen in der

Bankenaufsicht diskutieren. Die FMA führt im Jahr 2019 zum zweiten

Mal nach 2012 den Vorsitz der Gruppe. Am ersten Tag der Konferenz

steht der Umgang der Aufsicht mit digitalisierten Geschäftsmodellen

und IT-Risiken im Zentrum. Am zweiten Konferenztag wird diskutiert,

wie die immer wichtiger werdenden Risiken der Geldwäsche und

Terrorismusfinanzierung in eine Gesamtrisikobetrachtung des

Bankensektors integriert werden können. Dabei wird es auch darum

gehen, wie die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen

den Aufsichtsbehörden der Region weiter verbessert werden können.

Die CESEE-Region ist der bedeutendste Auslandsmarkt für die

österreichischen Banken. Österreichische Institute sind mit insgesamt

50 Tochterbanken in dieser Region tätig. Per Jahresende 2018 hatten

diese zusammen eine Bilanzsumme von rund 206,6 Milliarden.

Die BSCEE Gruppe wurde 1991 gegründet. Zu ihren Mitgliedern zählen

neben der FMA die Bankenaufsichtsbehörden aus Albanien, Armenien,

Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Tschechische

Republik, Estland, Georgien, Ungarn, Kasachstan, Kroatien, Lettland,

Litauen, Nord-Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Türkei und Ukraine.

