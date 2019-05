Teilnehmer der Tests werden von Verbesserungen, wie der MyBest-Punktevergabe und verkürzter Prüfungszeit, profitieren



Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ab dem 1. August 2019 werden alle Teilnehmer des TOEFL iBT®-Tests von Verbesserungen beim Testformat und mehr Transparenz bei der Punktevergabe sowie einer leichteren Anmeldung profitieren.



Zunächst einmal soll die Zeit für den TOEFL®-Test um 30 Minuten auf dann gerade einmal drei Stunden verkürzt werden, ohne dass sich am Gesamtformat des Tests oder den Fragen und Aufgabenstellungen irgendetwas ändert. Es wird derselbe faire, zuverlässige, von vielen bevorzugte Test sein, allerdings mit weniger Fragen in den Abschnitten Reading (Leseverständnis), Listening (Hörverständnis) und Speaking (mündliche Kommunikationsfähigkeit).



Darüber hinaus wird das neue Angebot, die MyBest-Bewertung, die besten Ergebnisse der Testteilnehmer in allen Abschnitten aus sämtlichen gültigen TOEFL iBT-Testergebnissen der vorangegangenen zwei Jahre zusammenfassen. Mit den MyBest-Scores können Testteilnehmer ihre besten Gesamtleistungen bei den Tests an Einrichtungen weitergeben, die wichtige Entscheidungen für Einstellungen treffen. Alle TOEFL iBT-Ergebnisberichte, die nach dem 1. August 2019 unabhängig vom angegebenen Testdatum übermittelt werden, beinhalten auch die MyBest-Testergebnisse, neben der schon immer bekannt gegebenen Punktzahl, die der Testteilnehmer zum selbst gewählten Testtermin erreicht hat.



"Immer mehr Einrichtungen erkennen den Wert, die besten Ergebnisse von Bewerbern in den jeweiligen Abschnitten einsehen zu können, sofern diese den standardisierten Test mehrfach absolviert haben", sagte Srikant Gopal von ETS, der auch Leitender Direktor des TOEFL-Programms ist. "Außerdem wissen wir, dass unsere Testteilnehmer sich einen Englisch-Test wünschen, mit dem sie auch vor Personalern punkten können. Die jetzt angestoßenen Veränderungen sorgen für erheblich bessere Testbedingungen für Lernende, und Einrichtungen und Unternehmen können dadurch ihren Pool an gut ausgebildeten Bewerbern, die ihre Anforderungen bei den Englisch-Kenntnissen erfüllen, vergrößern. Das ist eine echte Win-win-Situation."



Damit die Bedingungen für die Testteilnahme noch besser werden, hat ETS zudem noch ein neues Anmelde- und Kundenmanagement-System entwickelt. Das wird dazu führen, dass Testteilnehmer einen noch größeren Nutzen daraus ziehen können, ein optimiertes Anmeldeverfahren bekommen, einen leichteren Zugang zur Testvorbereitung und noch mehr Vorteile erhalten.



Weitere Informationen über die Verbesserungen beim Format des TOEFL-Tests, bei den Ergebnisberichten und bei der Anmeldung erhalten Sie unter https://www.ets.org/toefl/better_test_experience. Um allgemeine Informationen über den TOEFL-Test zu erhalten oder um sich für den Test anzumelden, gehen Sie bitte auf http://www.ets.org/toefl.



Informationen zum TOEFL®-Test



Der TOEFL-Test für akademisches Englisch wird von weltweit mehr als 10.000 Einrichtungen in über 150 Ländern anerkannt und wird in den begehrtesten Zielländern, wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland, sowie von 98 Prozent der Hochschulen im Vereinigten Königreich, darunter 100 Prozent der Einrichtungen der Russell Group, akzeptiert. Unter den Tests zu Kenntnissen der englischen Sprache genießt dieser Test in den Vereinigten Staaten und in wichtigen europäischen Zielländern, wie Frankreich und Deutschland, die größte Akzeptanz. In Kanada verlassen sich insbesondere Entscheider für die Einstellung von Uni-Absolventen auf TOEFL. Durch ein zentrales Bewertungsverfahren des Tests durch verschiedene menschliche Auswerter bietet TOEFL eine zu 100 Prozent faire und unverfälschte Alternative. Weitere Informationen im Hinblick auf den TOEFL-Test, wie Anmeldung, Lern-Tipps und Probefragen, stehen auf der Website von TOEFL Go Anywhere unter www.toeflgoanywhere.org zur Verfügung.



Informationen zu ETS



Wir bei ETS sorgen für mehr Qualität und mehr Gleichheit in der Bildung für Menschen auf der ganzen Welt, indem wir ein Bewertungssystem auf Grundlage einer stringenten wissenschaftlichen Forschung aufbauen. ETS steht Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Zertifizierung von Lehrkräften, das Erlernen der englischen Sprache und Unterrichtsangebote in Grund-, Sekundar- und weiterführenden Schulen. Zudem führt es bildungswissenschaftliche Untersuchungen, Analysen und politikwissenschaftliche Studien durch. Gegründet wurde ETS 1947 als gemeinnützige Organisation und entwickelt, organisiert und bewertet jedes Jahr mehr als 50 Millionen Tests - darunter die TOEFL®- und TOEIC ®-Tests, die GRE ®-Tests und die Auswertungen der The Praxis Series ® - in mehr als 180 Ländern an weltweit über 9.000 Standorten. www.ets.org



