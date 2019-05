Der GBP/USD erleidet mit der frühen europäischen Sitzung starke Angebote und so findet der Handel nach den britischen CPI Daten in der Nähe des Mehrmonatstiefs statt. Das britische Pfund bleibt unter Druck und so wurden die jüngsten Verluste ausgebaut, während der Markt zunehmend davon ausgeht, dass der neue PM im Theresa May Brexit Deal vom Parlament ...

Den vollständigen Artikel lesen ...