Kühl und reserviert, aber auch sinnlich und elektrisierend. So ist er, der "Alien Man" in der Erlebniswelt des neuen Herrenduftes von Mugler. Die hierfür passende Verpackung hat die Model-Gruppe entwickelt.Schon der Flakon des kühlen Herrenduftes "Alien Man" von Mugler vermittelt geometrische Strenge und kühle Eleganz. Aber eben auch unwiderstehliche Faszination und Attraktion. Denn dieser Duft steht für vibrierende Kontraste, verbindet belebende Frische mit rassiger Sinnlichkeit und magnetischer Anziehungskraft. Geometrische Strenge und emotionale Typografie So wie der Flakon mit seinen geometrischen ...

