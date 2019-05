Hannover (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche begab zunächst das Land Brandenburg eine EUR-Benchmark (ISIN DE000A2TR6F7/ WKN A2TR6F) über 15 Jahre, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA bei NORD/LB, im Kommentar zum SSA-Markt.Gepreist worden seien EUR 500 Mio. zu ms flat (Guidance: ms +1 Bp). Der Fair Value sei nach Ansicht der Analysten der NORD/LB bei rund ms flat gewesen, sodass keine NIP zu vereinnahmen gewesen sei. Das Orderbuch (inklusive EUR 100 Mio. Joint-Leads) habe bei EUR 900 Mio. gelegen. Der G-Spread (vs. DBR 4.75% 07/34) habe +62 Bp betragen. ...

