Zürich (www.fondscheck.de) - Raphael Lüscher, Manager des Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets (ISIN LU0338548034/ WKN A0NDYC) von Swisscanto Invest, erläutert, warum gerade in den Schwellenländern eine nachhaltige Entwicklung vonnöten ist."Der wirtschaftliche Ausblick für die Schwellenländer ist aktuell moderat bis positiv zu bewerten. Insbesondere die Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft in den vergangenen Monaten ist eine wichtige Unterstützung für die Emerging Markets. Die Bewertungen der Schwellenlandwährungen sowie der Aktien sind sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich zu den entwickelten Märkten attraktiv. Eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie eine weiterhin moderatere Zinspolitik der US-Notenbank Fed könnte zudem für verstärktes Investorenvertrauen sorgen", so Raphael Lüscher. ...

