BERLIN (Dow Jones)--Das Kabinett hat den von der Wirtschaft lange erwarteten Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung auf den parlamentarischen Weg gebracht. Das Kabinett beschloss das Vorhaben bei seiner Sitzung in Berlin, gab das Finanzministerium bekannt. Ab 2020 sollen demnach alle Arten von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben steuerlich gefördert werden können.

Die steuerliche Forschungsförderung solle "insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ermöglichen, vermehrt in Forschung und Entwicklung zu investieren", betonte das Ministerium. "Das stärkt den Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland."

Der Entwurf, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte, sieht vor, dass Unternehmen für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten eine steuerliche Forschungszulage bekommen können. Begünstigt werden sollen Personalausgaben für Forschung und Entwicklung bis maximal 2 Millionen Euro pro Jahr. Auf 25 Prozent davon soll die Zulage gewährt werden - jedes Unternehmen kann also höchstens 500.000 Euro pro Jahr erhalten.

Industrie fordert Verbesserungen

Laut dem Vorhaben sollen alle Arten von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben grundsätzlich förderfähig sein - gleich, ob Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung. Auch Forschungskooperationen seien eingeschlossen. Anspruchsberechtigt sollen alle Unternehmen sein, die forschen und in Deutschland steuerpflichtig sind.

Dafür soll ein eigenes Gesetz gemacht werden. "Die Förderung wird in einem eigenständigen steuerlichen Nebengesetz zum Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz geregelt, um eine bessere Übersichtlichkeit der Regelung, eine klare Abgrenzung von anderen steuerlichen Regelungen und eine einfachere Handhabung für anspruchsberechtigte Unternehmen zu erreichen", heißt es in dem Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung. In einem eigenständigen Gesetz könnten alle Tatbestandsvoraussetzungen, Umfang und Höhe der Förderung sowie die Prüfung der Förderkriterien übersichtlich und umfassend geregelt werden.

An Kosten veranschlagen Bund und Länder dafür gemeinsam pro Jahr rund 1,27 Milliarden Euro. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten, seine Wirkung soll nach vier Jahren evaluiert werden. Die Förderung ist jedoch nicht befristet. Die Wirtschaft forderte allerdings weitere Maßnahmen. "Die Industrie sieht noch Verbesserungsbedarf", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang. "Langfristig muss das Fördervolumen wachsen, damit größere Anreize und stärkere gesamtwirtschaftliche Effekte entstehen." Auch müsse das Antragsverfahren einfacher und kostengünstiger gestaltet werden.

