SPORTTOTAL gewinnt verbindlichen Großauftrag DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation SPORTTOTAL gewinnt verbindlichen Großauftrag 22.05.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News SPORTTOTAL gewinnt verbindlichen Großauftrag * Technische Ausrüstung der Grand-Prix-Rennstrecke in Rio de Janeiro * Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich * Arbeiten werden 2019 beginnen und 2020 abgeschlossen * Formel 1, MotoGP und 24h-Rennen geplant * JR Pereira, CEO von RIO MOTORSPORTS, will Kooperation ausbauen Köln/Rio de Janeiro, 22. Mai 2019. Die SPORTTOTAL AG hat mit der RIO MOTORSPORTS LLC, Arlington (USA), einen verbindlichen Vertrag für die technische Ausrüstung eines Rennstreckenprojektes in Rio de Janeiro (Brasilien) abgeschlossen. Bereits im August 2018 hatte SPORTTOTAL einen entsprechenden Vorvertrag unterzeichnet. Das erwartete Auftragsvolumen liegt - wie bereits mitgeteilt - im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich für den ersten Bauabschnitt des New Rio de Janeiro Racetrack. Voraussichtlich wird SPORTTOTAL dabei eine für das Geschäftsfeld VENUES (internationales Projektgeschäft) typische, zweistellige EBIT-Marge erwirtschaften und trägt die Vorfinanzierung. Die Arbeiten für die Rennstrecke in Rio de Janeiro sollen 2019 beginnen und voraussichtlich 2020 finalisiert werden. SPORTTOTAL setzt sich im Wettbewerb gegen große Konzerne durch Ab 2021 sollen wieder Grand-Prix-Rennen in Brasilien stattfinden. Dafür hat RIO MOTORSPORTS einen Vertrag mit der spanischen Dorna Sports Gruppe abgeschlossen, die unter anderem die MotoGP vertritt. Die SPORTTOTAL AG ist mit ihrem Geschäftsbereich VENUES für Race Control, lückenlose Videoüberwachung der Rennstrecke, Zeitnahme, ein Media Distribution System, Startampeln und elektronische Flaggen, Funkstrecken, Voice Over IP und den Aufbau des gesamten Datennetzwerkes verantwortlich. Für dieses Projekt sind RIO Motorsports und SPORTTOTAL eine exklusive Partnerschaft eingegangen. JR Pereira, Gründer und CEO von RIO MOTORSPORTS: "Die Baugenehmigung für die Rennstrecke von Rio de Janeiro, auf der wir künftig MotoGP-, Formel 1- und 24-Stunden-Rennen in der brasilianischen Tourismushauptstadt sehen werden, ist ein Wendepunkt im brasilianischen Motorsport. Diese Transformation und Offenheit für neue Perspektiven wäre ohne die Partnerschaft mit SPORTTOTAL nicht möglich gewesen. Es besteht kein Zweifel, dass unsere weltweite Vermarktung von einem so renommierten Partner profitieren wird. Wir stehen erst am Anfang: In Kürze werden wir mit der Entwicklung unseres Sportparks weitere Geschäftsfelder für SPORTTOTAL in Brasilien eröffnen." Geschäftsführer Thomas Hellemann, der sich in seinem Team auf international lizenzierte Renndirektoren, Rennleiter, Streckensicherungsexperten sowie Zeitnehmer und technische Kommissare verlassen kann: "Wir sind stolz, dieses Projekt im Wettbewerb mit großen Konzernen für uns entschieden zu haben. Unsere hohe Spezialisierung und Expertise zahlt sich eindeutig aus." Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. SPORTTOTAL AG
Am Coloneum 2
50829 Köln
www.sporttotal.com
Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0
Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199
info@sporttotal.com

Investor Relations
BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH
Tobias M. Weitzel
Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60
weitzel@kommunikation-bsk.de 