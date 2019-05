Von Matthias Goldschmidt

WIESBADEN (Dow Jones)--Neben aller Kritik an der schwachen Ertragslage und dem darbenden Aktienkurs ist dem Commerzbank-Vorstand von den Aktionärsschützern auf der Hauptversammlung auch Wohlwollen entgegengebracht worden. Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) hielt Vorstandschef Martin Zielke zugute, dass die Bank sich mitten im Umstrukturierungsprozess befinde "und daher ein abschließendes Urteil noch nicht gebildet werden kann". Insgesamt liege die Commerzbank bei der Strategie im Plan.

Mit der Ausschüttung von 20 Cent pro Aktie kann Kienle nach eigener Aussage leben. Es sei "eine Dividende, deren Dividendenrendite je nach Einstiegskurs depressive Schübe auslöst, aber immerhin eine Dividende", sagte Kienle. Die Commerzbank schüttet für 2018 erstmals seit drei Jahren wieder eine Dividende aus.

Auch Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) gab sich vor dem Hintergrund dessen, dass die Strategie nicht abgeschlossen sei, mit der Dividende zufrieden, auch wenn die Ausschüttungsquote unter dem liege, was die DSW üblicherweise fordert.

Nieding begrüßte zudem das Scheitern der Fusion mit der Deutschen Bank. Allerdings sagte er in Richtung Zielke: "Wir haben ja fast so ein bisschen den Eindruck von Ihnen bekommen, Herr Zielke, dass Sie von einem Wachstumspotenzial 'Stand Alone' nicht so richtig überzeugt sind und an unser Haus nicht mehr so richtig glauben." Denn Zielke sei, wenn die Presseberichte stimmten, einer der Hauptprotagonisten für eine Fusion.

Er forderte Zielke deshalb auf, den Aktionären bereits jetzt einen Eindruck der Strategie über den derzeitig kommunizierten Planungszeitraum 2020 hinaus zu vermitteln. Der Vorstandschef der Commerzbank hatte für Herbst ein Strategie-Update angekündigt.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

May 22, 2019

