++ Europäische Aktienmärkte startet am Mittwoch flach in den Handel ++ Britischer FTSE 100 führt Gewinne, gestützt durch GBP-Abwertung ++ Laut Zetsche soll Daimler dank Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen höhere Gewinnmargen erzielen ++Der Handelsstart am Mittwoch brachte an den europäischen Aktienmärkten keine nennenswerten Veränderungen. Wichtige Indizes werden nicht weit von ihren gestrigen Schlusskursen gehandelt, außer der britische FTSE 100 (UK100), der aufgrund des schwächelnden GBP um 0,5% steigen konnte. Erinnern wir uns, dass der GBP-Markt am Dienstag in Erwartung einer Rede von Premierministerin Theresa May eine kurzlebige Aufwertung erfuhr. Allerdings wurden die Gewinne schnell wieder abgegeben, ...

