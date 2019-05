Die niederländische ING ist nicht mit einem Fusionsangebot an die Commerzbank herangetreten. "Es hat keine konkreten Angebote zur Aufnahme von Verhandlungen über einen Zusammenschluss gegeben", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke auf der Hauptversammlung der Bank in Wiesbaden. Er habe ING-CEO Ralph Hamers in den vergangenen zwölf Monaten zwei Mal getroffen, so Zielke. Er betonte, er treffe viele seiner CEO-Kollegen von anderen Banken häufig.

