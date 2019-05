Frustrierend: Occidental Petroleum (WKN:851921) bekommt einfach nicht die Anerkennung, die der Konzern verdient. Der Ölriese hatte seine Investoren nämlich sowohl in guten wie auch in schlechten Zeiten belohnt. Occidental war einer der wenigen Produzenten, der seine Dividende auch in der Baisse des Ölmarktes aufrechterhalten konnte. Das ist einer von mehreren Gründen, warum Dividendenanleger ernsthaft in Erwägung ziehen sollten, Occidental Petroleum samt der Dividende von 4,7 % ins Depot zu holen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...