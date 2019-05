Morgen Abend findet die Verleihung der Wiener Börsepreise zum 12. Mal statt. Man darf gespannt sein, wer gewinnt. Der Chatbot der Wiener Börse gibt sich im Vorfeld spoilerfrei. Im Vorjahr siegte in der Hauptkategorie die CA Immo und räumte auch noch in der Bond-Kategorie Rang 1 ab. (Der Input von Börse Social of the Day für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)

