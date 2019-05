In der Kabinettsitzung vom 22.05.2019 hat die Bundesregierung beschlossen, dass die steuerliche Forschungsförderung zum 1.1.2020 in Kraft treten soll. Forschende Unternehmen sollen dann jährlich eine Steuerprämie bis maximal 500.000 Euro pro Jahr erhalten. Insgesamt rechnet das Finanzministerium mit Aufwendungen in Höhe von 1,25 Mrd. Euro p.a.

"Die Entscheidung der Bundesregierung für eine steuerliche Forschungsförderung ist ein Lichtblick für den Innovationsstandort Deutschland, da die Förderung von allen forschenden Unternehmen beansprucht werden kann. Nach jahrelanger Diskussion hat die Hängepartie um ein flexibles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...