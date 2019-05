Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat auf ihrem Investorentag in London die Bedeutung von Unternehmenskäufen (M&A) als Teil der Wachstumsstrategie des Börsenbetreibers unterstrichen. Für Übernahmen stehen, wie bereits mehrfach in der Vergangenheit betont, derzeit rund 1,5 Milliarden Euro an liquiden Mitteln zur Verfügung.

Der Fokus potenzieller Übernahmen liegt laut Börsenchef Theodor Weimer auf den Bereichen Data/Index (Pre-Trading), Rohstoffe, Devisen und Fixed Income (Trading & Clearing) sowie Investment Funds (Post-Trading). Weimer räumte indes ein, dass es im Bereich Trading & Clearing aktuell nur wenige Übernahmeziele gebe. Man halte aber weiter Ausschau nach geeigneten Kandidaten.

Die Deutsche Börse hat jüngst Axioma für 850 Millionen Dollar zur Stärkung des eigenen Index-Geschäfts übernommen und verhandelt derzeit mit dem Finanzdienstleister Refinitiv über eine mögliche Akquisition der Devisenplattform FXall.

Mittelfristziele werden bestätigt - strukturelles Umsatzwachstum bei Clearstream verzögert

Die Mittelfristziele wurden bestätigt. Der Börsenbetreiber will die strukturellen Nettoerlöse bis 2020 jährlich mindestens um 5 Prozent steigern. Mit dem bereinigten Nettogewinn soll es im gleichen Zeitraum um 10 bis 15 Prozent nach oben gehen - allerdings wird für das laufende Jahr, wie bereits kommuniziert, nur ein Plus von rund 10 Prozent angestrebt.

Mit Blick auf die einzelnen Sparten räumte Finanzvorstand Gregor Pottmeyer ein, dass das strukturelle Umsatzwachstum bei Clearstream aktuell hinterhinkt, bestätigte aber das Ziel eines annualisierten Wachstums der Nettoerlöse von 5 bis 10 Prozent bis 2020 für den Bereich. Insgesamt besser laufe es bei EEX.

Bei Xetra und GSF mache sich derweil zyklischer Gegenwind bemerkbar, so Pottmeyer. Die Folge sei, dass die Nettoerlöse für Xetra bis 2020 nun bei annualisiert plus null bis 5 Prozent (vorher: rund 5 Prozent) und für GSF ebenfalls bei plus null bis 5 Prozent (vorher: 5 bis 10 Prozent) gesehen werden.

