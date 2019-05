FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In dem aktuell freundlichen Marktumfeld sind die Bechtle-Aktien wieder auf Rekordjagd gegangen. Nachdem die Papiere des IT-Dienstleisters zu Wochenbeginn noch unter der allgemein trüben Stimmung wegen der Eskalation des internationalen Handelskonflikts gelitten hatten, knüpften sie am Mittwoch nun erneut an ihren Aufwärtstrend seit Jahresbeginn an.

Im Handelsverlauf hatten die Anteilsscheine bei gut 107 Euro den bisher höchsten Stand ihrer Geschichte erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von 3 Prozent auf 106,60 Euro zu Buche. Das reichte für den ersten Platz im Index der mittelgroßen Werte MDax .

Nach dem deutlichen Kursausbruch nach oben vor knapp 2 Wochen haben sich die Aktien damit um bereits gut 18 Prozent von der runden Marke von 90 Euro entfernt, die sich noch im September letzten Jahres als hartnäckiger Widerstand erwiesen hatte.

Angetrieben werden die Papiere von den jüngsten, überraschend positiv ausgefallenen Quartalszahlen. So hatte Bechtle in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatzrekord verzeichnet und den Gewinn deutlich gesteigert. Die Geschäfte des IT-Systemhauses entwickelten sich hervorragend, kommentierte Analyst Knut Woller von der Bank Bank am Dienstag. Bechtle hilft Unternehmen beim Einrichten und Verwalten ihrer Informationstechnologie und betreibt einen Online-Shop für Produkte.

Lobende Worte fand auch der Experte Henrik Paganetty von der britischen Investmentbank HSBC. Bechtle sei im widrigen Umfeld stark ins Jahr gestartet. Im für die Branche eigentlich schwächsten Quartal des Jahres liege man mit Blick auf die Jahresziele über Plan.

Wie ein Vergleich der neun im dpa-AFX-Analyser ausgewerteten Analysten zeigt, rät bis dato neben Knut Woller und Henrik Paganetty auch Andreas Wolf von Warburg Research zum Kauf der Bechtle-Aktie. Ansonsten aber fällt auf, dass fünf Fachleute den Papieren neutral gegenüber eingestellt sind und ein Analyst sogar empfiehlt, die Anteilsscheine zu veräußern.

So wiesen die Analysten Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg und Uwe Schupp von der Deutschen Bank darauf hin, dass das hohe Wachstum zu Lasten der Profitabilität gegangen sei. Andere Fachleute bemängelten die inzwischen recht hohe Bewertung der Bechtle-Aktien. Diese habe sich inzwischen gar von den Fundamentaldaten abgekoppelt, meinte Alina Köhler von der Privatbank Hauck & Aufhäuser.

Selbst Knut Woller von der Baader Bank als optimistischster Experte hat ein Kursziel von 112 Euro angesetzt. Viel Spielraum nach oben bliebe damit für die Anteilsscheine nicht mehr./la/ag/jha/

ISIN DE0005158703

AXC0217 2019-05-22/14:47