STEMMER IMAGING erweitert internationale Präsenz mit Übernahme der spanischen Infaimon S.L.

Puchheim, 22. Mai 2019 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme der spanischen Infaimon S.L. unterzeichnet. Der Kaufpreis für die 100%ige Übernahme des Unternehmens für industrielle Bildverarbeitung beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Durch die Akquisition rechnet der Vorstand der STEMMER IMAGING AG mit einem voraussichtlichen zusätzlichen Umsatzbeitrag von etwa EUR 18 Mio. sowie einen EBITDA-Beitrag von etwa EUR 3 Mio. im Geschäftsjahr 2019/2020. Eine Konsolidierung ist vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigungen ab dem 01. Juli 2019 geplant. Mit der Übernahme baut STEMMER IMAGING seine Präsenz in Europa deutlich aus und stärkt sein Service- und Technologieportfolio.