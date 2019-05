München (ots) -



North Sails eröffnet im Zeitraum vom 23. Mai bis 15. Juni 2019 eine Pop-Up-Gallery in den Räumlichkeiten des Künstlers und Fotografen Simon Lohmeyer am Münchner Gärtnerplatz. Im Fokus stehen die nachhaltigen Themen Meeresschutz, Umwelt und Sustainable Fashion.



Nach dem stimmungsvollen Pre-Opening mit einer Fotoausstellung des National Geographic Autoren York Hovest und zahlreichen prominenten Persönlichkeiten wie Schauspieler Axel Milberg mit Gattin Judith, Schauspieler Manou Lubowski, Verleger Hendrik te Neues und Tierschützerin Uschi Ackermann, öffnet heute die North Sails Pop-up Gallery für alle Interessierten ihre Türen. Ab sofort finden dort zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema "Ocean Conservation" statt, die das jahrelange Engagement von North Sails für plastikfreie Meere widerspiegelt. So fanden bereits in den Jahren zuvor Trashwalks in Hamburg mit prominenter Unterstützung durch Frauke Ludowig sowie weitere Aktionen, wie etwa ein Isar- und Englischer Garten-Clean-up in München, statt. Damit sollen in besonderem Maße Jung und Alt für das wichtige Thema "Plastikfreie Weltmeere" sensibilisiert werden. North Sails spendet zudem ein Prozent des gesamten Umsatzes an die Ocean Family Foundation. Diese Organisation setzt sich ebenfalls für plastikfreie Weltmeere ein und unterstützt Projekte, die sich dem Schutz der Meere verschrieben haben. Die North Sails Pop-Up-Gallery befindet sich im Zeitraum vom 23. Mai bis 15. Juni 2019 in der Corneliusstraße 46 in München und ist von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Galerie in einem der vielfältigsten Stadtviertel Münchens bietet neben zahlreichen Möglichkeiten sich über nachhaltige Themen zu informieren auch die Gelegenheit, vor Ort die aus recycelten Materialien stammenden Kollektionsteile zu erwerben.



Auszug aus dem Rahmenprogramm:



Environmental-Talk mit der renommierten italienischen TV-Wissenschaftsmoderatorin, IUCN Botschafterin und Meeresbiologin Prof. Mariasole Bianco und Simon Lohmeyer



Workshop mit der "Einfach plastikfrei leben"-Buchautorin Charlotte Schüler, die jungen Umweltschützern die ersten Tipps für ein Leben ohne Plastik gibt



"What makes sustainable fashion sexy?" Talk mit Modeexpertin und Bloggerin Kathrin Bierling, modepilot.de Für die ganze Familie:



3D Virtual Reality Experience "Diving with Sharks" um auf die entscheidende Bedeutung der Haie für das marine Ökosystem hinzuweisen und dabei trockenen Fußes mit Haien zu tauchen. Trashwalk durch München um gemeinsam in der Gruppe aktiv etwas für die Umwelt vor Ort zu tun und das Bewusstsein für den Umweltschutz zu schärfen.



Über North Sails:



North Sails - 1957 gegründet von Lowell North, einem Segler und Olympia Medaillen-Gewinner, vor allem aber einem Liebhaber der Meere - ist eine Marke, die immer noch den innovativen und abenteuerlustigen Geist seines Gründers verkörpert und das Engagement für den Erhalt der Weltmeere in den Vordergrund stellt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, aktiv im eigenen Tun und Handeln Vorbild zu sein. Dieses Engagement fängt bereits bei den Entwürfen der Kollektionen an, die unter anderem auch recycelte Elemente, zum Beispiel aus PET-Flaschen, in den Kollektionen verwenden. Auch wurde der Anteil an Kleidungsstücken mit einem PVC-Anteil deutlich gesenkt oder eine recycelte Variante hierfür entwickelt und verwendet. Darüber hinaus spendet das italienische Sportswear-Label ein Prozent seines Umsatzes für den Schutz der Weltmeere und kooperiert hier eng mit der Ocean Family Foundation. Diese Organisation setzt sich unter anderem für plastikfreie Weltmeere ein und unterstützt entsprechende Projekte.



