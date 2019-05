Londoner Unternehmen spielt zentrale Rolle für Canopy Growths Erschließung der natürlichen Wellnessbranche und stärkt die internationale Präsenz des Unternehmens



Smiths Falls, Ontario, und London (ots/PRNewswire) - Die Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (das "Unternehmen" oder "Canopy Growth") hat die Bartransaktion zur Übernahme von This Works zu einem Kaufpreis von 43 Millionen GBP (73,8 Millionen CDN) abgeschlossen. This Works, gegründet 2004, hat sich erfolgreich als globaler Marktführer für natürliche Hautpflege- und Schlaflösungen mit einem treuen Kundenkreis, der sich auf über 35 Länder erstreckt, etabliert.



This Works, mit Hauptsitz in London, England, bietet eine Reihe hochwertiger natürlicher Hautpflegeprodukte und Schlaflösungen an, durch die sich das Unternehmen eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat, die die bekanntesten Produkte kauft, darunter das Kopfkissenspray Deep Sleep, das Hyaluronserum Morning Expert und das Skin Deep-Öl für trockene Beine.



Aufgrund der einzigartigen Formulierung seiner Lösungen, die in Einklang mit dem 24-Stunden-Rhythmus des Körpers stehen, bieten die Produktlinien von This Works mehr als traditionelle Hautpflege. Die Wirkung ähnelt einer kompletten Kur, die die Haut zu jedem Tageszeitpunkt maximal nährt bzw. das allgemeine Wohlbefinden steigert, beginnend mit erholsamem Schlaf. Diese Übernahme ist ein entscheidendes Element einer facettenreichen Hanf- und CBD-Strategie im Zuge von Canopy Growths weiterem Ausbau seiner vertikal-integrierten Produktions- und Marketingplattform. Diese umschließt aktuell mehrere Tausend Morgen für die Hanfproduktion auf verschiedenen Kontinenten, eine Kapitalinvestition von Hundertmillionen von Dollar in die durch Hanf gewonnene CBD-Produktion und -Verarbeitung, eine rapide Expansion in der gesamten Europäischen Union und anderen wichtigen Regionen sowie die Einführung von mit CBD angereicherten Produkten bzw. Marken im globalen Schönheits-, Wellness- und Schlaflösungssektor.



Dr. Anna Persaud, CEO von This Works, wird nach der Übernahme weiterhin die Geschäftstätigkeiten leiten, um das Unternehmen voranzubringen. Seit Dr. Persaud dem Unternehmen im Jahr 2009 beitrat, hat sie hart an der Entwicklung zielgerichteter Hautlösungen mitgewirkt, die das Wissen der Marke zum Körperrhythmus mit wissenschaftlich gestützten modernen Lifestyle-Erkenntnissen verbindet. Dieser Ansatz für Produktentwicklung wird am besten durch die preisgekrönten natürlichen Schlaflösungen von This Works bestätigt. Seit 2011 das erste Deep Sleep-Kopfkissenspray der Marke auf den Markt gebracht wurde, wurden in ganz Europa, Großbritannien, China und den Vereinigten Staaten 4,2 Millionen Kopfkissensprays verkauft. Canopy Growth und This Works werden gemeinsam sämtliche Geschäfte von This Works mit verstärktem Fokus auf globaler Expansion und Produktentwicklung fortführen, um eine neue Linie mit CBD angereicherten Hautpflegeprodukten und Schlaflösungen einzubinden.



"Seit 2004 richtet sich This Works' Engagement auf die Kreation äußerst effektiver natürlicher Hautpflegelösungen, die nicht nur wissenschaftlich fundiert sind, sondern auch nachweislich wirken. Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel Firmengeschichte aufzuschlagen und uns Canopy Growth anschließen zu dürfen, das weltweit führende diversifizierte Cannabis- und Hanfunternehmen", so Dr. Anna Persaud. "Als führende Wellness-Marke und Wegbereiter für Schlaf-Schönheitsprodukte sind wir begeistert von den Möglichkeiten, die CBD Verbrauchern von Schönheitsprodukten bietet. Canopy Growth wird die Fachkenntnisse, Forschung, wissenschaftliche Korrektheit und Qualitätssicherung einbringen, die This Works gestatten werden, die Agenda des sich ständig weiterentwickelnden Wellness-Schönheitsmarkt voranzubringen."



"Wir waren erstaunt, wie treu und zufrieden die Kunden von This Works sind, was ein Beleg für die tief im Unternehmen verankerte Integrität ist und zeigt, mit welchem Selbstbewusstsein sie sich auf ihren Namen berufen können", so Bruce Linton, Vorsitzender und Co-CEO von Canopy Growth. "Wir glauben, dass CBD die Kosmetik- und Schlaflösungsbranchen revolutionieren kann und arbeiten seit Jahren auf den richtigen Zeitpunkt hin, um diese Möglichkeiten zu erschließen. Als wir Dr. Persaud und ihr Team trafen, wussten wir sofort, dass sie die richtigen Partner sind, um sich auf diese Reise zu begeben."



Die Integration von This Works in Canopy Growth wird nicht nur das Produktangebot stärken, sondern auch die internationale Präsenz des Unternehmens sowie seine Geschäftstätigkeiten in Großbritannien ausbauen. Im Januar 2019 kündigte das Unternehmen Spectrum Biomedical UK an, ein Joint Venture der Canopy Growth Corporation und des in Oxford ansässigen Forschungsunternehmens Beckley Canopy Therapeutics, das sich der Bedarfsdeckung hochwertiger Medizinprodukte auf Cannabisbasis in Großbritannien widmet.



Ein Hoch auf das zukünftige Wachstum (von Kosmetik, Schlaf und Wellness insgesamt).



Informationen zur Canopy Growth Corporation



Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis- und Hanfunternehmen, das verschiedene Marken und kuratierte Cannabissorten in Trocken-, Öl- und Softgelkapselformen anbietet. Canopy Growth bietet zudem medizinisch zugelassene Vaporisatoren über die Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG an. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagement angetrieben, Schritt für Schritt ein Cannabis-Unternehmen der Weltklasse mit immer mehr Produkten, Standorten und Ländern, in denen es vertreten ist, aufzubauen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.



Die Medizinsparte des Unternehmens, Spectrum Therapeutics, widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführung belastbarer klinischer Forschung und der Information der Öffentlichkeit über Cannabis und hat Millionen von Dollar in modernste, vermarktbare Forschung und den Ausbau von Schutzrechten investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke Bionorica Ethics.



Das Unternehmen betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu ihren Kunden eine große loyale Anhängerschaft aufgebaut hat.



Von unseren historischen Börsengängen an die Toronto Stock Exchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolz auf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds, Battelle, der weltweit größten gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation, und dem führenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von nahezu 4,4 Millionen Quadratfuß, darunter knapp eine Millionen Quadratfuß GMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationen finden Sie unter www.canopygrowth.com



Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "sieht nicht vorher", oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden, oder erklären, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen "können", "könnten", "würden", oder "möglicherweise" ergriffen, eintreten oder erreicht "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canopy Growth oder seinen Tochtergesellschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu Beispielen für derlei Aussagen zählt: "Diese Übernahme ist ein entscheidendes Element einer facettenreichen Hanf- und CBD-Strategie im Zuge von Canopy Growths weiterem Ausbau seiner vertikal-integrierten Produktions- und Marketingplattform. Diese umschließt aktuell mehrere Tausend Morgen Land für die Hanfproduktion auf verschiedenen Kontinenten, eine Kapitalinvestition von Hundertmillionen von Dollar in die durch Hanf gewonnene CBD-Produktion und -Verarbeitung, eine rapide Expansion in der gesamten Europäischen Union und anderen wichtigen Regionen sowie die Einführung von mit CBD angereicherten Produkten bzw. Marken im globalen Schönheits-, Wellness- und Schlaflösungssektor." Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, einschließlich der Arbeit an klinischen Studien, sowie solcher Risiken, die in dem jährlichen Informationsschreiben des Unternehmens vom 27. Juni 2018 enthalten sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen der Überzeugung ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein unverhältnismäßiges Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, es sei denn, dies wird durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.



