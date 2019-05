Hongkong (ots/PRNewswire) - GAC Motor, der führende Autohersteller in China, hat am 21. Mai die Eröffnungszeremonie von GAC Motor International Limited in Hongkong ausgerichtet. An der Zeremonie nahmen hochrangige Gäste der Regierung, Führungspersonen der GAC Group und von GAC Motor, Geschäftspartner und Vertreter internationaler Medien teil.



GAC Motor International Limited ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von GAC Motor in Hongkong, die als Plattform von GAC Motor für Kapital, Talent und Investitionen dienen, den Eingangs- und Zahlungsprozess optimieren und mit Finanzinstitutionen zusammenarbeiten wird, um Dienstleistungen im Bereich Bestandseigentum für internationale Händler zu erbringen. Die Einsetzung von Hongkong als Drehscheibe wird die Handelsvorgänge mit internationalen Partnern vorantreiben und dafür sorgen, dass GAC Motor weiter in die globale Automobilindustrie vorstoßen kann.



"Als globaler Freihafen und internationales Finanzzentrum verfügt Hongkong über einzigartige Vorteile im Bereich Wirtschaft und Handel sowie über eine offene und tolerante Kultur. Somit handelt es sich dabei um das perfekte Portal für die Verbindung von GAC Motor mit dem Rest der Welt. Die offizielle Lancierung von GAC Motor International Limited ist ein entscheidender Schritt, der zeigt, dass wir Hongkong zu unserer regionalen Drehscheibe machen und unsere internationalisierte Entwicklung vorantreiben wollen", sagt YU Jun Präsident von GAC Motor.



GAC Motor trat 2013 in den weltweiten Markt ein und ist nun in 16 Ländern weltweit aktiv mit Tochterunternehmen in den USA und Russland. Das Umsatzvolumen im Ausland konnte 2018 um 69 Prozent gesteigert werden. Das Unternehmen dehnt seine Aktivitäten in den reiferen Märkten entwickelter Länder schrittweise aus und deckt auch Schwellenmärkte ab.



Auch bezüglich Markenaufbaus verzeichnete GAC Motor eine gute Performance. GAC Motor gilt in mehreren ausländischen Märkten als "Best Chinese Car Brand" und ist die am besten verkaufte chinesische Automarke in Kuwait, Bahrain und Nigeria. 2018 wurde die Marke auch in den Top 100 der wertvollsten Marken von Brand Finance aufgeführt.



GAC Motor konnte die gute Wachstumsdynamik im internationalen Markt aufrechterhalten. Im Nahen Osten hat das Unternehmen Vertriebs- und Servicezentren in neuen Ländern eröffnet, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien usw. Es hat seine Star-Modelle GS3 und GA4 im kuwaitischen Markt neu eingeführt und diesen Monat die Lancierung der neuen Modelle in Katar gefeiert. In Südostasien trat GAC Motor im Beisein des Präsidenten der Philippinen offiziell in den philippinischen Markt ein. Die Marke und die Produkte werden von den lokalen Konsumenten bevorzugt. Gleichzeitig trat GAC Motor ebenfalls in den bolivianischen Markt ein und fügte damit eine weitere Niederlassung im südamerikanischen Markt hinzu.



2019 trat GAC Motor an der internationalen Motorshow in den USA, Kuwait und Russland auf und kehrte zur U.S. National Automobile Dealers Association Show (NADA Show) zurück, wo das Unternehmen die Aufmerksamkeit der weltweiten Medien, Händler und Konsumenten auf sich zog. Das Unternehmen plant ebenfalls, später in diesem Jahr in den russischen Markt einzutreten.



GAC Motor plant, 2019 in 25 Ländern aktiv zu sein. Das Unternehmen legt dabei eine synchronisierte Produktplanung, eine weltweite F&E sowie eine verbesserte Produktqualität in den Vordergrund. Angesichts der hervorragenden Qualität, modernster Designs und durchdachter Dienstleistungen wird der Autobauer die Kunden auf der ganzen Welt weiterhin auf die Vorteile der Marke hinweisen.



Aufgrund des wachsenden ausländischen Geschäfts bietet GAC Motor International Limited den Vertreibern eine effizientere und geeignetere Plattform für die Ressourcenplanung, Prozessoptimierung und Mittelverwaltung. Dadurch wird die Partnerschaft mit ausländischen Händlern vertieft und eine solide Grundlage für die hochwertige Entwicklung von GAC Motor in ausländischen Märkten gelegt.



"Durch die vollständige Nutzung der Politik, des Umfelds, der Bedingungen und der Branchengrundlage in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area werden wir die Wettbewerbsfähigkeit der Marke aufbauen, unser weltweites Vertriebsnetz erweitern und den Prozess unserer Markeninternationalisierung beschleunigen", sagt YU.



Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 202 unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Bauteile und Fahrzeugzubehör. In der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr sechs Jahren in Folge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken, ein Beweis für die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zu Lieferkette und Vertrieb & Service.



