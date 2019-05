Der Aktienmarkt am Bosporus erlebt eine Berg- und Talfahrt. Das liegt vor allem an der schwachen Lira. Ausländische Investoren sind verunsichert.

Der türkische Aktienmarkt befindet sich in einem Bärenmarkt. Der Leitindex ISE 100 an der Börse in Istanbul fiel am Mittwoch zwischenzeitlich um 1,7 Prozent und verlor damit mehr als 20 Prozent gegenüber dem Höchststand im Februar dieses Jahres - das ist die Definition eines Bärenmarkts.

Zwischenzeitlich rutschte der Index unter die Marke von 84.000 Punkten. Größte Verlierer waren die Aktien der Geldhäuser Turkiye Garanti Bankasi und Akbank.

Ein Grund für die Verluste am Aktienmarkt war der erneute Kursverfall der türkischen Währung an diesem Mittwoch. Die Lira gab sowohl gegenüber dem Dollar als auch im Vergleich zum Euro rund ein Prozent nach. Ein Euro kostet derzeit 6,81 Lira.

Bereits im vergangenen Jahr verlor die Lira rund 30 Prozent an Wert. 2019 ging es um weitere 15 Prozent nach unten. Hintergrund sind auch ...

