FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem insgesamt ruhigen Geschäft notieren die europäischen Aktienmärkte am Mittwochnachmittag kaum verändert. Nachdem die Aktien-Indizes am Mittag noch auf Tageshoch notierten, kamen sie im Verlauf unter Druck, um nun mit der Wall Street wieder auf die Nulllinie zurückzukehren. Nach dem Ende der Berichtssaison stehen mangels sonstiger Impulse vielfach Hauptversammlungen und damit die im Anschluss fällig werdenden Dividenden im Fokus. Am Abend könnte die US-Notenbank mit ihrem jüngsten Sitzungsprotokoll für frische Impulse sorgen. Der DAX notiert kaum verändert bei 12.145 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.383 nach unten.

Am Devisenmarkt steht das Pfund weiter unter Druck und fällt auf 1,2639 Dollar. Der jüngste Vorschlag des Brexit-Abkommens von Premierministerin Theresa May ist auf negative Resonanz und Ablehnung gestoßen, mithin dürfte er an der erwarteten neuerlichen Abstimmungsniederlage kaum etwas ändern. Auch nichts an der Einschätzung, dass das Risiko für einen harten Brexit zuletzt gestiegen ist.

Royal Mail mit starken Zahlen - Marks & Spencer leiden unter Kapitalerhöhung

Von starken Zahlen spricht ein Händler mit Blick auf Royal Mail. Dass die britische Post angekündigt hat, die Dividende für das Fiskaljahr 2020 zu senken und einen Fünfjahres-Turnaround-Plan gegen die sinkenden Gewinne aufgesetzt hat, könnte zwar einige Aktionäre enttäuschen, es könnte aber auch neue Interessenten anlocken, heißt es von Alliance Bernstein. Royal Mail gewinnen 5,2 Prozent.

Für Marks & Spencer geht es dagegen um 8,5 Prozent nach unten. Neil Wilson von Markets.com zufolge hat der Einzelhändler erneut an vielen Fronten enttäuscht und das Gesamtjahresergebnis beruhige die Bedenken hinsichtlich des Restrukturierungsplans nicht. Nach Einschätzung des Analysten ist zudem der Einstieg bei Ocado teuer. Marks & Spencer hat dafür nun eine Kapitalerhöhung angekündigt, was ebenfalls auf den Kurs drückt.

Im SDAX geben Ado Properties um 1,5 Prozent nach. Für die Analysten von Jefferies sind deutlich höhere Investitionen erforderlich, um das angestrebte Wachstum bei den Mieterträgen zu erreichen. Ado habe den vorsichtigen Jahresausblick bestätigt, der unter anderem eine niedrigere Gewinnmarge vorsehe aufgrund höherer Wartungs- und Betriebskosten.

Wirecard weiter auf dem Weg nach oben

Wirecard ziehen um weitere 4,9 Prozent auf 157,40 Euro an. Mit dem ersten Anstieg über 150 Euro seit Anfang Februar hat die Aktie laut Marktteilnehmern den Chartausbruch bestätigt. Puma steigen um 2,3 Prozent auf 558,50 Euro. Goldman Sachs hat hier das Kursziel weiter angehoben von 606 auf 665 Euro, begründet mit den zuletzt starken Quartalszahlen. Dialog Semiconductor fallen dagegen um 4,5 Prozent zurück, nachdem das Bankhaus Lampe die Kaufempfehlung für das Papier zurückgezogen hat.

Die Deutsche Börse veranstaltet ihren Investorentag in London. Der Börsenbetreiber liege bei den geplanten Kostensenkungen über dem eigenen Ziel, sagte Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer. Die Aktie steigt um 1,7 Prozent.

Commerzbank weiten am Tag der Hauptversammlung die Verluste aus, der Kurs fällt um 2,7 Prozent. Laut Commerzbank-CEO Martin Zielke gibt es auch von der ING kein Fusionsangebot. Damit verflüchtigt sich nun die Fusionsspekulation. Bereits zuvor waren die Spekulationen um eine Übernahme durch en Unicredit skeptisch beurteilt worden.

Bei der Daimler-Hauptversammlung wird der scheidende Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche sein Amt nach mehr als 13 Jahren an den bisherigen Entwicklungschef Ola Källenius abtreten. Zetsche will sich danach zwei Jahre aus dem Konzern zurückziehen, um anschließend an die Spitze des Aufsichtsrats zu treten. Investoren kritisierten dort die zuletzt schwache Entwicklung der Rendite und Aktie. "Sie haben das ramponierte Image des Sterns wieder auf Hochglanz poliert und mit der Kernmarke Mercedes-Benz die Krone im Premiumsegment zurückerobert", sagte Analyst Janne Werning von Union Investment. "Aus Aktionärssicht können wir heute dennoch nur eine gemischte Bilanz der Ära Zetsche ziehen." Daimler tendieren 1,2 Prozent leichter.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.382,87 -0,11 -3,64 12,71 Stoxx-50 3.115,19 -0,09 -2,70 12,87 DAX 12.144,64 0,01 1,17 15,02 MDAX 25.571,02 -0,01 -3,49 18,45 TecDAX 2.902,57 1,05 30,13 18,46 SDAX 11.207,90 0,17 18,51 17,86 FTSE 7.354,61 0,35 25,69 8,93 CAC 5.378,80 -0,12 -6,66 13,70 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,09 -0,02 -0,33 US-Zehnjahresrendite 2,40 -0,03 -0,28 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1167 +0,04% 1,1148 1,1167 -2,6% EUR/JPY 123,24 -0,10% 122,78 122,77 -2,0% EUR/CHF 1,1256 -0,26% 1,1274 1,1263 0% EUR/GBP 0,8835 +0,60% 0,8770 0,8768 -1,8% USD/JPY 110,37 -0,14% 110,14 109,94 +0,7% GBP/USD 1,2639 -0,55% 1,2710 1,2735 -1,0% Bitcoin BTC/USD 7.864,75 -1,59% 7.909,75 7.792,75 +111,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,72 63,13 -0,6% -0,41 +32,6% Brent/ICE 71,80 72,18 -0,5% -0,38 +30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,56 1.274,98 -0,1% -1,42 -0,7% Silber (Spot) 14,44 14,46 -0,1% -0,02 -6,8% Platin (Spot) 808,60 816,00 -0,9% -7,40 +1,5% Kupfer-Future 2,68 2,72 -1,3% -0,03 +1,6% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2019 10:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.