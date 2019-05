Mal wird ein Nebenjob verschwiegen, mal bleiben Renteneinkünfte versehentlich ungenannt - immer wieder sind deutsche Jobcenter mit sogenanntem Leistungsmissbrauch von Hartz-IV-Beziehern konfrontiert. Zuletzt haben solche Fälle nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) aber leicht abgenommen.

Insgesamt leiteten die 302 Jobcenter im Jahr 2018 in 144 000 Fällen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Leistungsmissbrauch ein. Das seien 3,1 Prozent weniger als im Jahr 2017, berichtete eine Bundesagentur-Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Zuerst hatte das Portal "Focus Online" über die Entwicklung berichtet.

In längst nicht allen Fällen liegt nach BA-Angaben allerdings ein Vorsatz oder gar eine betrügerisch Absicht vor. Manchmal überschnitten sich beispielsweise die Lohneinkünfte eines neuen Jobs mit den auslaufenden Arbeitslosengeld-II-Zahlungen. Dann komme es ohne absichtliches Fehlverhalten des Betroffenen zu Überzahlungen.

Ein größeres Thema bleibt mutmaßliche Schwarzarbeit, bei der Arbeitgeber die Bundesagentur um Sozialbeiträge bringen, um Geld zu sparen. In solchen Fällen schalteten die Jobcenter im vergangenen Jahr in fast 42 000 Fällen (2017: 39 400) die Zollverwaltung ein. Mutmaßliche Betrügereien und andere Straftaten wiederum werden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet - 2018 sei dies in 8800 Fällen notwendig gewesen (2017: 10 300).

Im Rahmen eines automatischen Datenabgleichs wurden nach BA-Angaben im Jahr 2018 rund 87 700 Fälle festgestellt, in denen Hart-IV-Empfänger Jobcenter-Leistungen zu Unrecht bezogen. In gut 94 Prozent dieser Fälle stammte die verschwiegene Zusatzeinnahme aus geringfügigem oder versicherungspflichtigem Einkommen. Insgesamt hätten Hartz-IV-Bezieher auf diese Weise im Vorjahr 56,9 Millionen Euro zu Unrecht an Leistungen bezogen./kts/DP/jha

