Baden-Baden / Konstanz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Weitere Gäste in "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind u. a. Leslie Malton und Peter Prange / Samstag, 25. Mai 2019, 22:35 Uhr im SWR Fernsehen



Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann begrüßt zu ihrer neuen Ausgabe von "Talk am See" diesmal Sänger und Schauspieler Peter Kraus, Schauspielerin Leslie Malton, Schriftsteller Peter Prange, Claus Niedermaier, Gründer der "Barber Angels" sowie den "Pfleger des Jahres" Marcel Becker. Mit ihren Gästen spricht Gaby Hauptmann über alles, was den Südwesten Deutschlands in der Woche bewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besondere Erlebnisse mit dem Publikum. Die dritte Folge der neuen SWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann", ist am Samstag, 25. Mai, 22:35 Uhr, im SWR Fernsehen zu sehen. Die Sendung wird jeweils freitags, am Vortag, aufgezeichnet.



Peter Kraus



Im März feierte Sänger und Schauspieler Peter Kraus seinen 80. Geburtstag - für ihn kein Grund, um mit der Musik aufzuhören. Nachdem er sich bereits 2014 offiziell von der Bühne verabschiedete und sich privaten Projekten widmete, sehnte er sich wieder nach der Bühne. Ab Herbst wird Peter Kraus auf große Jubiläumstour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen und seine Fans dabei mit seinen persönlichen Lieblingssongs begeistern.



Claus Niedermaier



Als Gründer der "Barber Angels Brotherhood" setzt er sich mit Kamm und Schere für Obdachlose und Bedürftige ein, um ihnen ein Gesicht und damit ein Stück ihrer Würde zurückzugeben. Regelmäßig schneiden mehrere Friseure in ganz Deutschland kostenlos Haare und Bärte und zaubern damit Menschen, die sich einen Friseur nicht leisten können, ein Lächeln aufs Gesicht.



Leslie Malton



Als Schauspielerin feierte Leslie Malton sowohl am Theater als auch im TV große Erfolge. In der SWR Tragikomödie "Die Auferstehung", die das Erste am 5. Juni zeigt, spielt sie die Hauptrolle. Ihren Durchbruch hatte die gebürtige Amerikanerin bereits 1992 mit ihrer Rolle in "Der große Bellheim", für den sie anschließend mit dem Bayrischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.



Marcel Becker



Er arbeitet als Pfleger an der Uniklinik Mainz. Für seine Arbeit wurde er am vergangenen Wochenende in Berlin zum "Pfleger des Jahres" gekürt. Vorgeschlagen für den Preis wurde er von seinem Chef. Der 24-Jährige leitet seit zwei Jahren die urologische Station an der Universitätsmedizin Mainz - stets mit guter Laune und viel Engagement.



Peter Prange



Zum 70. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland hat der Schriftsteller und Bestsellerautor Peter Prange einen Familienroman geschrieben, dessen Inhalt in den Jahren und Jahrzehnten nach der Gründungszeit spielt. "Unsere wunderbaren Jahre" handelt von sechs Freunden und ihren Familien, die die Bundesrepublik über drei Generationen erleben.



Sendung



"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 25. Mai 2019, 22:35 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend



Infos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/swrfernsehen-talk-am-see-peter-kraus-2019



Fotos unter www.ARD-foto.de



Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2